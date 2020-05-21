Emre Belözoğlu, İrfan Can transferi için çalışmalara başladı

Fenerbahçe’de futbolun yeni patronu Emre Belözoğlu, İrfan Can Kahveci'nin transferi için Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ’dan randevu aldı

İrfan Can'ın transferini öncelikli olarak Başkan Ali Koç ile konuşan Emre Belözoğlu, başta Vedat Muriqi Muric üzere futbolcu satışından gelecek paranın bir kısmını İrfan Can'ın bonservisine tahsis edecek.

Piyasa değeri 7 milyon Euro

Takvim'in haberine göre; 24 yaşında olan İrfan Can'ın 2024 yılına kadar Başakşehir ile sözleşmesi var. Piyasa değeri 7 milyon Euro civarında olan İrfan Can için Emre Belözoğlu, Gümüşdağ ile sıkı bir pazarlığı girişecek.

Emre Belözoğlu bu pazarlık sürecinde Başkan Göksel Gümüşdağ ile olan dostluğunu ve İrfan Can Kahveci'nin de Fenerbahçe'ye gelmeye sıcak bakmasını ciddi bir koz olarak kullanacak.