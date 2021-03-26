Emre Belözoğlu için pro-lisans krizi; sadece 2 maç takımın başında olabilecek

Erol Bulut'un Fenerbahçe serüveni 1 sezon sürmedi. Sarı-lacivertliler sezonun son 10 haftasına girilirken, 46 yaşındaki teknik adam ile yollarını ayırdı. Süper Lig'de üçüncü sırada yer alan Fenerbahçe'yi sezon sonuna kadar sportif direktör Emre Belözoğlu, teknik sorumlu olarak çalıştıracak.

UEFA A lisansı olan Emre Belözoğlu, idareci kimliğiyle 2 maçta Fenerbahçe'nin başında yer alabilecek.

Belözoğlu'nun pro-lisansının olmaması nedeniyle sarı-lacivertliler, 2 hafta sonra takımın başına lisansı olan bir teknik direktör getirmek zorunda kalacak.

Sarı-lacivertliler, geçen sezon da pro-lisansı olduğu için Tahir Karapınar ile son 8 haftayı tamamlamıştı.

(NTV Spor)