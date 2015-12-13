Emre Belözoğlu: Hayatımın en zor 90 dakikasına çıkacağım

Kadıköy’de Fenerbahçe bu akşam Medipol Başakşehir’i ağırlayacak, tüm gözler Emre Belözoğlu’nun üzerinde olacak. Yıldız futbolcu için sonucu zirve mücadelesini yakından ilgilendiren zorlu 90 dakika büyük anlam ifade ediyor. Eski takımı Fenerbahçe’ye karşı Medipol Başakşehir formasıyla mücadele edecek olan Emre Belözoğlu, "Hayatımın en zor 90 dakikasına çıkacağımı söyleyebilirim" dedi.

Hurriyet.com.tr'de yer alan habere göre, kaptanlığını yaptığı Fenerbahçe’ye karşı sahada yer alacağını belirten tecrübeli oyuncu şunları söyledi:

"Fenerbahçe taraftarı çok başka"

Kadıköy’de hayatımın en güzel ve en mutlu günlerimi geçirdim. Fenerbahçe taraftarının karşısında olmak, her manada duygusal. Onlarla hep iyi ilişkiler içinde oldum. Bu açıdan karşılaşma benim için çok zor olacak.

Bu doğrultuda hayatımın en zor 90 dakikasına çıkacağımı söyleyebilirim. Fenerbahçe taraftarını her zaman çok sevdim. Zor günlerde de onlarla hep birlikteydik.

Fenerbahçe’den ayrılmış olsam da kendimi sarı lacivertli camiaya ait hissediyorum. Profesyonel bir sporcuyum. Sahaya çıkınca takımım için elimden geleni yaparım.

"Karışık duygular içerisindeyim"

Oğuz Çetin ve Aykut Kocaman’ın da Fenerbahçe’den ayrıldıktan sonra İstanbulspor formasıyla eski takımlarına karşı oynadıkları maçı hatırlıyorum. Çok özel bir atmosfer oluşmuştu o gün.

- Eski takım arkadaşlarıma en önemlisi de Fenerbahçe taraftarına karşı mücadele edeceğim. Kadıköy’deki atmosferi çok özledim. Hayatımın hem güzel hem de zor günlerinden biri olacak benim için...

- Çok karışık duygular içerisindeyim. Bir çok kritik 90 dakikaya çıktım, uluslararası maçlarda boy gösterdim. Fenerbahçe’ye karşı sahaya çıkacak olmak kolay değil.