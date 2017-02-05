Emre Belözoğlu: Hakem bana kırmızı kart verse de kazanabilirdik!

Başakşehir - Galatasaray maçının ardından Emre Belözoğlu çok konuşulacak açıklamalarda bulundu. Maçtaki bir pozisyon ile ilgili savunma yapan Belözoğlu, "Net bir şekilde söylemeliyim ki kırmızılık dirsek değildi, hakem kırmızı da verebilirdi. Biz kırmızı da olsa kazanabilirdik" dedi.

Beyaz TV'de yayınlanan programa katılan Emre Belözoğlu şu ifadeleri kullandı:

"Konu yeni bir konu. Mevzu Emre olunca çok fazla büyütülüyor. Normal bir pozisyon. Arkamdaki oyuncuyu geçmek için dirseğimi koydum. Dirseğimi savurma hareketim yok. Dirseğimi önüne koyup avantaj sağlamaya çalıştım. Bir dirsek vurmam olsa hakem kırmızı verirdi. Net bir şekilde söylemeliyim ki kırmızı dirsek değildi, hakem kırmızı da verebilirdi. Biz kırmızı da olsa kazanabilirdik.

Emre Belözoğlu'nun Galatasaraylı Josue'ye attığı dirsek:

"Josue benimle aynı boyda..."

"Ben artık polemiklerden uzak duruyorum. Bu pozisyonda kasıtlı bir şey yapmadım. Kırmızı verilebilirdi belki. Josue, benimle aynı boyda. Bu yüzden dirseğim yüzüne geldi."

"Beşiktaş'ın kaliteli ve derin bir kadrosu var"

Şampiyonluk yarışı hakkında görüşlerini açıklayan Emre Belözoğlu "Başakşehir olarak küçük bütçelerle büyük hayaller kuranlara umut olduk. Şimdi önümüzdeki lig maçına odaklanıyoruz. Oyuncu kalitesi olarak Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın altında kalitemiz var. Takım oyunuyla onlar kadar lige damga vurduk. Beşiktaş'ın çok kaliteli ve derin kadrosu var. Bizim yönetim ve teknik heyet şampiyonluğa oynayan bir takım için dever arasında önemli transfer yaptık. Bizde de şampiyonluk için yeterli kadro var ama şu an şampiyonluk konuşmak doğru olmaz. 27., 28. haftaya böyle girersek şampiyonluk konuşabiliriz" ifadelerini kullandı.

"Beşiktaş - Fenerbahçe maçında..."

Beşiktaş - Fenerbahçe kupa maçını değerlendiren Emre Belözoğlu, "Fenerbahçe ligde son maçta istemediği sonuç aldı. Bazen böyle skorla sonraki maç öncesi motive edebilir takımları. Fenerbahçe kırılma maçlarını iyi oynadı, bizim maç da dahil. Maçın favorisi yok ama ilk golü atan kazanır gibi duruyor. Beşiktaş evinde iyi oynuyor. İlk golü atan kazanabilir gibi. Kupanın statüsü gereği Beşiktaş'ın saha avantajı var." dedi.