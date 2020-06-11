Fenerbahçe'nin tecrübeli oyuncusu Emre Belözoğlu, teknik heyet ve futbolcular arasında bağ kurmak için büyük uğraş verdiğini belirterek, planlarının sadece günü kurtarmak üzerine olmadığını söyledi. Emre Belözoğlu, "Geleceğin takımını kurmak için çabalıyoruz. Bunun için gençlere yatırım yapıyoruz" diye konuştu.

Fanatik Gazetesi'nin haberine göre, planlarının günü kurtarmak olmadığını belirten Emre şunları söyledi: "Geleceğin takımını kurmak için çabalıyoruz. Bunun için gençlere yatırım yapıyoruz. Bu, artık kulübün bir stratejisi haline gelecek. Takıma kazandıracağımız gençler bizlere büyük güç katacak" diye konuştu.



Ömer Faruk Beyaz’ın A takımda olduğunu söyleyen kaptan, “Herkes Ömer Faruk için şimdiden büyük beklenti içine girdi. Ancak ona böyle bir misyon yüklersek, çabuk kaybederiz. Zamana ihtiyacı var. Hocalarından ve ağabeylerinden çok şey öğrenecek. Kulübümüze uzun yıllar boyunca hizmet bekliyoruz. O da kendine verilen değerin farkında. Yakaladığı bu şansı iyi kullanacağına inanıyorum" ifadelerini kullandı.

"Olmazsa olmazımız Türkiye Kupası"

Futbola dönüşün herkes gibi kendisini de heyecanlandırdığını belirten Milli oyuncu, "Süper Lig’de Kayserispor ile başlayacağımız mücadelemize; Trabzonspor ile oynayacağımız Türkiye Kupası yarı final rövanş maçı ile devam edeceğiz. Zorlu kupa maçı öncesi Kayserispor’dan alacağımız 3 puan moral açısından büyük önem taşıyor" dedi.



Emre Belözoğlu, Türkiye Kupası’nın önemini ise ‘olmazsa olmaz’ sözleriyle ifade etti. Emre, "Kupayı kazanarak hem Avrupa Kupaları’na ön elemesiz katılma şansı kazanacağız hem de uzun süredir üzdüğümüz camiamıza bir kupa hediye edip onları sevindireceğiz" yorumunu yaptı.