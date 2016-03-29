Emre Belözoğlu: Galatasaray'ın bana vermiş olduklarının karşılığını parayla veremem

Spor Toto Süper Lig takımlarından Medipol Başakşehir'in formasını giyen Emre Belözoğlu, Lig Radyo'da Galatasaray ve Fenerbahçe'yle ilgili açıklamalarda bulundu. Galatasaray'la ilgili "Bana vermiş olduklarının karşılığını parayla ödeyemem" diyen Belözoğlu, Fenerbahçe için de "İyi ki gelmişim" ifadelerini kullandı.

Habertürk'ün haberine göre, sezon başında Fenerbahçe'den ayrılarak Başakşehir'e transfer olan 36 yaşındaki futbolcu, sarı lacivetli kulübe transferiyle ilgili önemli ifadeler kullandı.

Galatasaray altyapısında yetişen ve 1996-2001 yılları arasında sarı kırmızılı kulüpte forma giyen Emre, "Bugünlere gelmemde en büyük vesile Galatasaray'dır. Ben, Galatasaray'ın bana vermiş olduklarının karşılığını parayla veremem" dedi.

Fenerbahçe'ye transferi nedeniyle Galatasaraylı taraftarların tepkisini çeken Emre Belözoğlu, "Fenerbahçe kararımı kolay vermedim. Günün sonunda 36 yaşındayım, iyi ki Fenerbahçe'ye gelmişim diyorum, o ayrı bir konu" şeklinde konuştu.

Sarı lacivertli kulüpten ayrılışını televizyondan öğrendiğini berliten Emre, "Canlı yayında Terraneo'nun ağzından 'Emre ile devam etmeyeceği' haberini televizyondan duydum" ifadelerini kullandı.

2001-2005 yıllarında Inter forması giyen Emre, "Galatasaray'dayken ilk olarak Fatih hoca beni Fiorentina'ya istedi. 16 milyon dolar teklif yapıldı, kabul edilmedi. Galatasaray daha fazla istedi" yorumunda bulundu.

Öte yandan aldığı tepkilerden şikayetçi olan tecrübeli yıldız, "Bazen sokaktaki adam, eşimle yürürken bana küfredebiliyor. Ben sana ne yaptım da bana küfrediyorsun?" dedi.

"Pişmanım"

Fenerbahçe'de forma giydiği dönemde teknik direktör Aykut Kocaman'la tartışmasını değerlendiren Emre, "Bursaspor maçında Aykut Kocaman'a büyük saygısızlığım oldu. Yaşansın istemezdim, pişmanım. Fenerbahçe kulübü için değerli bir insan" derken Ersun Yanal'ın takımdan gönderilme süreciyle ilgili olarak "Aziz Yıldırım'ın olduğu yerde hiçbir oyuncu, hiçbir hocayı takımdan gönderemez" şeklinde konuştu.