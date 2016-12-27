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Spor

"Emre Belözoğlu Fenerbahçe'ye dönecek"

Başakşehir'in orta saha oyuncusu Emre Belözoğlu'na transfer teklif edildiği öne sürüldü

27 Aralık 2016 11:29

Spor yorumcusu Ümit Karan, Medipol Başakşehir forması giyen Emre Belözoğlu'nun devre arasında Fenerbahçe'ye transfer olacağını iddia etti.

Ümit Karan, Medipol Başakşehir formasıyla çok başarılı bir sezon geçiren Emre Belözoğlu için: "Devre arasında Fenerbahçe'ye dönecek, duyumlarıma göre transfer teklifi de yapıldı. Gel tekrar Fenerbahçe'ye. Sezon sonuna kadar oynayabilirsin. Ondan sonra sportif direktör, antrenör gibi görevlerde çalışmanı isteriz. Futbolu Fenerbahçe'de bırak." şeklinde öneride bulunduğu ve Emre Belözoğlu'nun da buna sıcak bakabileceğini söyledi. 

Öte yandan Emre Belezöoğlu'nun Medipol Başakşehir ile sezon sonuna kadar sözleşmesi bulunuyor. 36 yaşındaki Emre Belözoğlu, Medipol Başakşehir formasıyla bu sezon ligde 11 maçta çıktı ve 2 gol kaydetti.

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