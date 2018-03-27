T24 LogoT24 Logo
Spor

Emre Belözoğlu, Fenerbahçe'ye dönebilir

Aziz Yıldırım yeniden başkan seçilirse Emre, farklı bir konumda Fenerbahçe'ye dönecek

27 Mart 2018 19:50

Yeni sezon planlarını da yapan Fenerbahçe'nin patronu yeniden başkan seçilmesi halinde Başakşehir forması giyen Emre Belözoğlu'na profesyonel idarecilik görevi vermeyi düşünüyor.

Emre teklife sıcak bakıyor

Skor'da yer alan habere göre; daha önce de Fenerbahçe'de görev alması önerilen ancak birkaç yıl daha futbol oynayacağını belirterek teklifi geri çeviren Emre Belözoğlu'nun, bu kez Sarı-Lacivertli takımda görev almaya sıcak baktığı belirtildi.

Başakşehir'in yıldızı, yönetim ve teknik heyet arasındaki köprüyü kuracak. İtalyanca ve İngilizce'yi çok iyi derecede konuşabilen Emre Belözoğlu'nun bu görev için biçilmiş kaftan olacağı kaydedildi. 

ETİKETLER

Emre BelözoğluFenerbahçesportif direktörFenerbahçe başkanıAziz Yıldırım

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kıdem tazminatı emekli ikramiyesine mi dönüyor?...

Aslı Bekiroğlu, sosyal medyaya sızan fotoğrafların ardından ilk açıklamayı yaptı...

İstanbul Emniyeti'nden Fatih'te bekçilerin üzerini aramasına izin vermeyen vatandaşın darp...

Kraliyet ailesinden ayrılan Meghan Markle’ın yeni projesi belli oldu...

İdlib'de şehit sayısı 8'e yükseldi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24