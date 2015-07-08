Fenerbahçe ile sözleşmesi bittikten sonra sözleşme yenilemeyen Emre Belözoğlu, kendisini 2 yıllığına Medipol Başakşehir'e bağlayan imzayı attı. Belözoğlu, imza töreninde açıklamalar yaptı.

Fenerbahçe'den idari görev teklifi geldiğini vurgulayan Belözoğlu, "Futbol oynamak istiyordum, bıraktıktan sonra tekrar gelirse kabul ederim" dedi. Fenerbahçe'de doğru işler yaptığına inandığını söyleyen Emre Belözoğlu, "Fenerbahçe çok büyük ancak çok zor bir camia" ifadelerini kullandı. Medipol Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ ise Emre Belözoğlu'nun Türk Futbolunun gelmiş geçmiş en büyük oyuncusu olduğunu öne sürdü.

‘Emre, Türk futbolunun gelmiş geçmiş en büyük oyuncusudur’

İmza töreninde ilk olarak söz alan Medipol Başakşehir Kulüp Başkanı Göksel Gümüşdağ, "Başakşehir Spor Kulübü'nün geçen sezon ligi ligi 4. bitirmiş olmanın altını çizmek gerektiğini düşünüyorum. Başakşehir kulübü, profesyonel ve kurumsal yönetilmeye çalışılan bir kulüp. Türk futboluna örnek olmaya çalışıyor. Bu başarının altının çizilecek kadar önemli olduğunu düşünüyorum. Başakşehir'in başarısının formülü, özellikle profesyonelliği, kurumsallığı ve aile ortamıdır. Bu çok önemli bir şey. İstanbul Başakşehir kulübü, Türkiye'yi bu yıl Avrupa'da temsil edecek ve ilk maçımız ayın 30'unda, ikinci maçımız da 6 Ağustos'ta olacak. Başakşehir olarak tek eksiğimiz Avrupa tecrübemiz. Bu eksikliğimizi Emre Belözoğlu ile kapatacağız. Takım teknik direktörümüz Abdullah Avcı'yla birlikte Emre'yi kadromuza katabilmek için harekete geçtik. Ona isteiğimizi ilettik, kendisi de kabul etti. Emre Belözoğlu, ile tanışıklığım çok eskilere dayanır. Annesini, babasını ailesini eskiden tanırım. Kendisi manevi kardeşimdir. Ama kurumsallığı, profesyonelliği dostlukla karıştırmamak lazım. Türk futbolunun en önemli oyuncularından bir tanesidir. 94'ten bu yana milli takımlarda oynuyor. Türk futbolunun gelmiş geçmiş en büyük oyuncusudur. İstanbul Başakşehir kulübüne hoş geldin diyorum. Bu ailenin içinde olacağı için çok mutluyuz" dedi.

Emre Belözoğlu'nun Fenerbahçe maçlarında oynayıp oynamayacağı sorusuna ise Gümüşdağ, "Emre Belözoğlu, sözleşme imzaladığı an her takıma karşı oynayacak ve artık Başakheşir'in bir futbolcusu" yanıtını verdi.

Arda'nın Barcelona'ya transfer olmasıyla ilgili olarak ise Göksel Gümüşdağ şöyle konuştu, "Arda'nın transferinden sonra onu tebrik ettik. Kulüpler Birliği Vakfı olarak da Arda'ya tebrik mesajı yayınladık. Arda pırıl pırıl bir kardaşım. Barcelona'da da çok ses getireceğine inanıyorum. Avrupa'da bu başarıları gösteren Emre daha önce Inter, Newcastle United ve Atletico Madrid'de oynadı. Atletico Madrid'i ayağa kaldıran Arda, Barcelona'yı da ayağa kaldıracak."

‘Kariyerimi başarılarla taçlandırmak istiyorum’

Medipol Başakşehir'e tranferiyle ilgili konuşan Emre Belözoğlu ise, "Buraya, Türkiye'nin örnek ailesine bir birey olmaya geldim. Ligi 4. bitirmiş bu takım henüz çok genç ve bu takımın bir parçası olmaya geldim. İnşallah burada çok güzel günlerim olacak. Futbol hayatımı başarılarla taçlandırarak bitirmek istiyorum. Bu örnek yapının üzerine ne katabilirim onun derdinde olacağım" dedi.

Arda Turan'ın Barcelona'ya transferini de değerlendiren Emre Belözoğlu, "Arda ülkemizin son dönemdeki en büyük yıldızı. Onun böylesine büyük bir kulübü, her şeyden önemlisi Barcelona'nın onu tercih etmesi, her türk vatandaşını olduğu gibi bir abisi olarak beni de gururlandırdı. Atletico Madrid'de olduğu gibi Barcelona'da da çok başarılı olacak. Türkiye'deki gençlere çok güzel örnek oldu. İnşallah geçmişte olduğu gibi Türkiye'yi gelecekte de en güzel şekilde temsil edecek"ifadelerini kullandı.

‘Fenerbahçe çok büyük ancak çok zor caima’

Fenerbahçe'den ayrılık sürecini de değerlendiren Emre Belözoğlu, "Fenerbahçe'de çok güzel günlerim geçti. Kaptanlığa kadar yükseldik. Çok büyük ancak çok da zor bir camia. Orada futbol oynamak kolay değil. Fenerbahçe'den ayrılırken bu kararı vermek benim için çok zor oldu. Fenerbahçe için terimin son damlasına kadar mücadele ettim. Ayrılırken insanların ne kadar üzüldüğüne şahit oldum. Bu benim için yeterliydi. Çok fazla hatalar yapsam da Fenerbaheç'de doğrularımın daha fazla olduğunu biliyorum. Yönetim böyle bir karar aldı, ben futbola devam etmek istiyordum. Güzide bir kulüpten teklif gelince böyle bir kararı almak benim için zor olmadı. Fenerbahçe'den ayrılmak ne kadar zor olsa da Başakşehir için o kadar kolay oldu" ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe'den teklif konusu

Emre Belözoğlu, sözleşmesi bittikten sonra idari görev teklifi gelip gelmediğiyle ilgili soruya, "Öncelikle futbol oynamak istiyorum. Futbol performans işidir ve geçmişte oynamış olduğum bütün takımlarda hep sevilen ve başarılı bir isim oldu. Başakşehir'de de böyle olmasını istiyorum. Buradan ayrılırken de insanların üzülmesini isterim. Fenerbahçe'ye bir kez daha teşekkür ediyorum. Bana idari bir görev teklif ettiler ama ben futbol oynamak istediğimi onlara ilettim. Teşekkür ettim. Fenerbahçe kendimi ait hissettiğim bir kulüptü. Futbolu bıraktıktan sonra bir teklif gelirse kabul ederim. Ama önceliğim futbol oynamak" yanıtını verdi.

Başakşehir'le ilgili de konuşan Emre Belözoğlu, "Herkesin örnek gösterdiği, sahanın içinde de bütün takımların örnek gösterebileceği bir sistem takımına geldim. Sayın başkanımızla ağabeylik dostluk ilişkimiz vardı. Abdullah Avcı'yla Milli Takım'da birlikte çalıştık. Çok güzel bir takıma geldim. Çok daha sahanın içine konsantre olabileceğim bir takım olacak. Bu da benim performansımı etkileyecek. Bu takım neler yapabileceğini geçen sezon gösterdi. Bunun üzerine neleri koyabiliriz, ona bakacağız. Böylesine örnek bir camianın hedefi her zaman Avrupa kupalarına katılmak olmalı. Önceliğimiz UEFA'da gruplara kalmak ve ligde başarılı olmak. Böyle bir camianın en büyük hedefi Türkiye'yi Avrupa'da başarıyla temsil etmek diye düşünüyorum" yorumunu yaptı.