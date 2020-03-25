Emre Belözoğlu: Fatih Hoca büyüğümüzdür, çok güçlü insandır, iyileşeceğine eminim

Fenerbahçe kaptanı Emre Belözoğlu, yeni tip Koronavirüs testi pozitif çıkan Fatih Terim için "Fatih Hoca büyüğümüzdür, çok güçlüdür. En kısa sürede iyileşeceğine eminim" diye konuştu.

Fanatik'e konuşan Emre Belözoğlu şunları söyledi: "Sadece bizim vatandaşlarımız değil, bu virüs nedeniyle kimse canından olmasın. Herkes devletimizin ve yetkililerin uyarılarına harfiyen uysun. Biz futbolcular olarak bunun için elimizden geleni yapıyoruz. Topluma örnek olmaya çalışıyoruz. Hiçbir şey insan hayatından değerli değildir."

Fatih Terim'e de mesaj gönderen Belözoğlu, "Fatih hoca büyüğümüzdür, çok güçlü bir insandır. En kısa sürede tamamen iyileşip görevine döneceğine eminim" diye konuştu.

Sarı-lacivertli takımın kaptanı, "İlk etapta 10 gün boyunca evden çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Daha önce pek denenmemiş bir yöntemi, video-idmanı başarıyla uyguluyoruz" dedi.