Emre Belözoğlu, Edin Visca'yla görüştü

Caner Erkin, Gökhan Gönül ve Jose Sosa transferlerini bitiren Fenerbahçe'de sportif direktörlüğe getirilmesi beklenen Emre Belözoğlu'nun geçtiğimiz günlerde Başakşehir'in yıldız futbolcusu Edin Visca ile bir araya geldiği öğrenildi.

Sabah Gazetesi'nde yer alan habere göre, Belözoğlu'nun Başakşehir'de birlikte forma giydiği Edin Visca ile İstanbul'da bir restoranda yemekte buluştuğu iddiası gündeme bomba gibi düştü.

Ancak sarı-lacivertlilerin, Başakşehir ile yaptığı ilk görüşmenin olumsuz sonuçlandığı öğrenildi.



Başakşehir yönetimimin, Şampiyonlar Ligi'ne gruplardan katılacak olmaları nedeniyle Visca'yı vermeye sıcak bakmadığı belirtildi.

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