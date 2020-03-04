Emre Belözoğlu dönüyor, Rodrigues yine sakatlandı

Fenerbahçe, Süper Lig'in 25. haftasındaki Yukatel Denizlispor hazırlıklarını sürdürürken, kaptan Emre Belözoğlu, takımla çalışmalara başladı.

Sarı-lacivertli ekipte Ersun Yanal'ın ZTK'da Trabzonspor ile oynanan maçtan sonra görevini bırakması ile gözler takımı kimin çalıştıracağına çevrilmiş durumda. Ligin bitmesine 10 hafta kala Ersun Yanal ile yol ayrımına giden Fenerbahçe Yönetimi, yeni bir hoca bulana kadar takımı yardımcı antrenörler Fatih Yıldız ile Zeki Murat Göle'ye emanet etti.

Rodrigues antrenmanda sakatlandı

Fenerbahçe'de kaptan Emre Belözoğlu ile Garry Rodrigues'in sakatlıkları bulunurken ZTK'da Trabzonspor ile oynanacak maçtan önce yapılan son idmanda sakatlık yaşanınca sağlık ekibi bir hayli sıkıntıya düştü.



Sağlık ekibinin yoğun çaba gösterdiği oyunculardan Emre Belözoğlu, Serdar Aziz, Nabil Dirar'ın Denizlispor maçında görev alması beklenirken Hasan Ali Kaldırım ile Garry Rodrigues'in durumu belirsizliğini koruyor. Sarı-lacivertli ekipte Denizlispor maçı öncesinde cezalı futbol isi bulunmuyor.

Falette 15 gün yok

Yumuşak dokusunda ezilme, kanama, ödem ve kısmi yırtılma tespit edilen Simon Falette, en az 15 gün takımından ayrı kalacak. (DHA)