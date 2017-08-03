Emre Belözoğlu: Diğer takım taraftarlarına sempatik geldiğimizi düşünüyorum

Başakşehir'in tarihinde ilk kez katıldığı Şampiyonlar Ligi'nde, Club Brugge'ü toplamda 5 gol atıp, 3 gol yiyerek elemesi üzerine takım kaptanı Emre Belözoğlu açıklamada bulundu. Türkiye'deki diğer takım taraftarlarının da destekleyeceği bir takım olduklarını söyleyen Belözoğlu, rakiplere 'sempatik geldiklerini düşündüğünü' söyledi.

Maç sonrası yayıncı kuruluşa konuşan Emre, şunları kaydetti:

"Bize göre Avrupa liglerinde çok daha tecrübeli bir takımla oynadık. Bizim de bir misyonumuz var. Ülkemizin bayrağını temsil ediyoruz. En azından UEFA Avrupa Ligi'ni garantiledik. Keyif alacağımız bir süreç bizi bekliyor.

"Türkiye'nin ikinci bir takımı var"

Dualarını esirgemeyen herkese teşekkürler. Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş, Trabzonspor taraftarlarının da ikinci bir takımı var artık Türkiye'de. Onlara sempatik geldiğimizi düşünüyorum.