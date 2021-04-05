Emre Belözoğlu, Denizlispor maçı öncesi konuştu: Psikolojik olarak kendimi birçok duruma hazırladım

Fenerbahçe Teknik Sorumlusu Emre Belözoğlu, Süper Lig'deki Yukatel Denizlispor maçı öncesi açıklamalarda bulundu. Belözoğlu, "Psikolojik olarak kendimi birçok duruma hazırladım" dedi.

Fenerbahçe teknik direktörü Belözoğlu, "Futbolculuk bitti, daha sonra başka bir göreve başladım, yine başka bir görevle hayatıma devam ediyorum. Psikolojik olarak kendimi birçok duruma hazırladım. Sahanın kenarı başka bir duygu, başka bir donanım gerektiriyor." "Rakiplerimizin ne yaptığından çok, bizim yaptıklarımızın önemine inanan biriyim. Rakiplerimizin puan kaybetmesi bir motivasyon oluşturuyordur elbet. Bu maçtan galibiyetle ayrıldıktan sonra bunu farklı şekilde değerlendiririz." "Kendi sahamızda oynuyoruz. Fenerbahçe'nin büyük taraftarının bizimle birlikte olmasını isterdim. Türkiye'de 13-14 takım, hemen hemen aynı oyunu oynuyor büyük takımlara karşı. İç sahada 65 gündür kazanamıyoruz, rakibin de buna benzer oynayacağını düşünüyorum." "İyi çalıştığımızı düşünüyorum. Yaptığımız uygulamalardan aldığımız geri bildirimler doğrultusunda da bir kadro çıkarttık. Kaybettiğimiz maçların analizlerini yaparak hazırlandık. İyi hazırlandığımızı düşünüyorum, inşallah sonuç da istediğimiz gibi olur" diye konuştu.