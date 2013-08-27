Emre Belözoğlu davasında yeni gelişme

Fenerbahçe ile Trabzonspor arasında geçtiğimiz yıl Nisan ayında oynanan maç esnasında Didier Zokora'ya ırkçı söylemde bulunduğu gerekçesiyle hakkında 2 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılan Emre Belözoğlu davasına bakacak mahkeme bulundu.

Anadolu Nöbetçi Asliye Ceza Mahkemesi, davanın 17. Sulh Ceza Mahkemesi’ne açıldığı gerekçesiyle dava dosyasını ilk mahkemesi olan 17. Sulh Ceza Mahkemesi’ne gönderdi.

İlk mahkemesine gönderildi

İlk celsesi Mart ayında Anadolu 17. Sulh Ceza Mahkemesi’nde görülen davada mahkeme, HSYK'nın ilgili maddesi gereği spor ile ilgili davalara bakma görevinin 3. Sulh Ceza Mahkemesi'nde olduğunu belirterek, dosyayı görevsizlikle 3. Sulh Ceza Mahkemesi'ne gönderdi. Dosyayı inceleyen 3. Sulh Ceza Mahkemesi 4 sayfalık görevsizlik kararında, davanın Kadıköy 3. Sulh Ceza Mahkemesi'ne açıldığını, ancak adliyelerin birleştirilmesinden sonra da, HSYK kararlarına göre mahkemenin 17. Sulh Ceza Mahkemesi adını aldığını ve bu mahkemenin davaya bakması gerektiğini belirtti. Ayrıca davanın spor suçlarını değil, hakaret suçunu içerdiğini belirten mahkeme, dosyayı görevsizlik kararıyla tekrar 17. Sulh Ceza Mahkemesi'ne iade etti. Öte yandan iki mahkeme arasında uyuşmazlık doğacağını kaydeden 3. Sulh Ceza Mahkemesi, görevli mahkemenin belirlenmesi için dosyanın nöbetçi Asliye Ceza Mahkemesi'ne gönderilmesini de talep etti. Nöbetçi Asliye Ceza Mahkemesi dava dosyasını ilk mahkemesine iade etti. Belözoğlu’nun yargılanmasına önümüzdeki aylarda devam edilecek.

2 yıla kadar hapsi isteniyor

15 Nisan 2012'de Spor Toto Süper Final Şampiyonluk grubu maçı oynandığı esnada Belözoğlu ile Trabzonspor futbolcusu Didier Zokora arasında sözlü tartışma yaşandı. Maç bitiminde Zokora, tartışma sırasında Emre'nin kendisine "ırkçı" söylem anlamına gelen sözler sarf ettiğini iddia etti. İddianamede Emre Belözoğlu'nun 'ırkçı söylemde bulunduğu gerekçesiyle' Sporda şiddet ve düzensizliğin önlenmesine dair kanunu" nun 14/2. maddesi kapsamında altı aydan iki yıla kadar hapsi istenildi.