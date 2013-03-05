Emre Belözoğlu davasında 'görevsizlik' kararı verildi

Futbolcu Emre Belözoğlu hakkında, futbolcu Zokora'ya 'ırkçı söylemde bulunduğu gerekçesiyle' 2 yıla kadar hapis istemiyle açılan davanın ilk duruşması görüldü. Mahkeme davanın ilk duruşmasında "görevsizlik" kararı verdi. Dosya "spor davaları" yla görevlendirilen bir başka mahkemeye gönderildi.

'Belözoğlu ve avukatı katılmadı'

Anadolu 17.Sulh Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmaya tutuksuz sanık Belözoğlu ve avukatı mazeret bildirerek duruşmaya katılmadı. Duruşmada müşteki Trabzonspor Kulübü Derneği ve Didier Zokora adına avukat Nusret Yılmaz hazır bulundu.

'Zokora'nın şikâyeti sürüyor'

Doğan Haber Ajansı'nda yer alan habere göre, duruşmada avukat Yılmaz şikayetlerinin devam ettiğini belirtti. Mahkeme, HSYK'nın ilgili maddesi gereği spor ile ilgili dosyaların Anadolu 3. Sulh Ceza Mahkemesi'nde görüldüğü kararına atıfta bulunarak dosya hakkında görevsizlik kararı verdi. Duruşmanın bundan sonraki celseleri Anadolu 3.Sulh Ceza Mahkemesi’nde görülecek.

'2 yıla kadar hapis isteniyor'

15 Nisan 2012'de Spor Toto Süper Final Şampiyonluk grubu maçı oynandığı esnada Belözoğlu ile Trabzonspor futbolcusu Didier Zokora arasında sözlü tartışma yaşandı. Maç bitiminde Zokora, tartışma sırasında Emre'nin kendisine "ırkçı" söylem anlamına gelen sözler sarfettiğini iddia etti. İddianamede Emre Belözoğlu'nun 'ırkçı söylemde bulunduğu gerekçesiyle' Sporda şiddet ve düzensizliğin önlenmesine dair kanunu" nun 14/2. maddesi kapsamında altı aydan iki yıla kadar hapsi istenildi.