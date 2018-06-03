T24 LogoT24 Logo
Spor

Emre Belözoğlu da oy kullandı

Sarı-lacivertli ekibin eski futbolcusu, Medipol Başakşehir Kaptanı Emre Belözoğlu da oy kullanan isimler arasındaydı

03 Haziran 2018 16:18

Fenerbahçe Genel Kurulu’nda oy verme işlemi bu sabah başladı. Sarı-lacivertli ekibin eski futbolcusu, Medipol Başakşehir Kaptanı Emre Belözoğlu da oy kullanan isimler arasındaydı.

Sarı-lacivertli kulübün yeni başkanının seçileceği Fenerbahçe Genel Kurulu’nda oy verme işlemi bugün başladı.

Adaylar Ali Koç ve Aziz Yıldırım, Ülker Stadyumu’nda genel kurul üyeleriyle bir araya gelerek oy verme işlemlerini yakından takip etti.

Sarı-lacivertli ekibin eski futbolcusu ve Medipol Başakşehir Kaptanı Emre Belözoğlu da erken saatlerde stada gelerek oy kullanan isimlerdendi.

Fenerbahçe’nin bugüne kadar gerçekleşen en geniş katılımlı kongresinde iş, sanat ve spor dünyasının önde gelen isimleri oy kullanmak için sandıklara akın etti.

ETİKETLER

Emre BelözoğluFenerbahçeseçimbaşkanlıkAziz YıldırımAli Koç
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24