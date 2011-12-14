-Emre Belözoğlu: ''Camiamızdan özür diliyorum'' İSTANBUL (A.A) - 14.12.2011 - Fenerbahçeli futbolcu Emre Belözoğlu, Bursaspor maçında takım arkadaşı Cristian ile yaşadığı tartışma ve sonrasında gelişen olaylarla ilgili bir basın toplantısı düzenledi. Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadı'nın basın toplantı odasında açıklama yapıp az sayıda soruya yanıt veren Emre Belözoğlu, ''Tarihimizin en zor dönemini yaşayan camiamızın 3 Temmuz'dan sonraki bu sağlam duruşuna eğer bir zarar verdiysem, bu anlamda gerek bizlere inanan taraftarımızı, gerek bizlere inanan camiamızın içindeki herkese bu anlamda bir sıkıntı üzüntü verdiysem, yönetimimize, takım arkadaşlarımıza sıkıntı verdiysem, tabii ki başta Sayın Aykut Hocam'a bu anlamda bir sıkıntı verdiysem bütün camiamızdan bir kez daha özür diliyorum'' dedi. Türkiye'de futbol ailesinin 3 Temmuz'dan bu yana ciddi bir sıkıntı yaşadığını ifade ederek sözlerine başlayan Emre, herkesçe bilinen sorunların en çok Fenerbahçe'yi ve futbolcular olarak kendilerini etkilediğini belirtirken, 3 Temmuz'dan önceki süreçte kendisiyle alakalı çok fazla gündem oluşturulduğu ve iftira silsilesi başladığını kaydetti. Bu iftiraların hiçbirisinin gerçek olmadığının iddianameden sonra ortaya çıktığını kaydeden Fenerbahçeli futbolcu, ''Ortaya çıksa da tabii 5-6 aylık bir süreç sonunda kendimi çok yorgun ve bitkin hissettim. Bunlar gerek saha içinde gerek saha dışında ayrı motive etti. Bazen iyi motive etti, bazen de demotive etti. Bizleri ister istemez gerçek iş hayatımızın dışında farklı yerlere götürdü'' derken, Bursaspor maçında yaşananlar sonrası için özetle şunları kaydetti: ''Tarihimizin en zor dönemini yaşayan camiamızın 3 Temmuz'dan sonraki bu sağlam duruşuna eğer bir zarar verdiysem, bu anlamda gerek bizlere inanan taraftarımızı, gerek bizlere inanan camiamızın içindeki herkese bu anlamda bir sıkıntı üzüntü verdiysem, yönetimimize, takım arkadaşlarımıza sıkıntı verdiysem, tabii ki başta Sayın Aykut Hocam'a bu anlamda bir sıkıntı verdiysem bütün camiamızdan bir kez daha özür diliyorum. Olay tamamen aramızda olan, bazı, medyanın içinde bulunan arkadaşlarımızın kamuoyunu yönlendirmeye çalıştığı gibi bir olay değil. Aramızda olan sözlü bir tartışmanın tamamen yanlış anlaşılmaya sebebiyet veren bir tartışmanın getirdiği bir yerdir. Ben biraz bu anlamda küçük olduğumdan dolayı alttan almam gereken bir durumda ne yazık ki böyle bir durum ortaya çıktı. Bundan dolayı Aykut Hoca'dan bir kez daha özür diliyorum. Kendimle alakalı verilebilecek ne varsa benim için sıkıntı değil önemli olan Fenerbahçe'nin mutluluğudur ve başarısıdır. Bizler bugün varız yarın yokuz. Bu süreci, Fenerbahçe, futbolcu olarak bizler, camianın içinde bulunan herkes çok iyi idare ettik diye düşünüyorum. İnşallah bundan sonra da bizi çok güzel günler bekliyor. Bizler bu sene de şampiyon olursak geçen sene anamızın ak sütü gibi olan şampiyonluğumuzu bir kez daha perçinlemiş olacağız.'' Samimi bir şekilde bazı şeyleri anlatmaya çalıştığını ifade eden Emre, ''Temmuz ayından beri olan ne varsa. Kimle saha içinde, saha dışında ne yaşadıysam mutlaka ikili ilişkilerimde insanlarla paylaşmışımdır, özür dilemişim ama bir kez daha göremediğim, özür dileyemediğim insanlardan da özür diliyorum. Artık tamamen futbolla ve ailemle ilgilenmek istiyorum. Herkesten bir kez daha özür diliyorum'' diye konuştu. -''Hiçbir şekilde veda yok''- Konuşmalarının bir veda konuşması gibi algılandığı ifade edilen Emre, ''Hiçbir şekilde veda yok. Bana hiçbir şekilde ulaşmış bir kadro dışı tebligatı veya bir beyan yok. Ben buradayım. Fenerbahçeli Emre olarak futbolu bırakmak istediğimi, 4 sene önce imza attığımda söylemiştim. Hala bu fikrim geçerlidir'' dedi. Emre, şöyle devam etti: ''Ben Fenerbahçe ile alakalı olan ilişkimi, sevdamı, buna ne ad verirseniz, profesyonelliğimi bu konuyla alakalı malzeme edecek bir adam değilim. Ben yapmış olduğu hataların da farkında olan, bazen yapmış olduğum hataların işimizin popülerliğiyle alakalı cefasını çekmeye hazırım, ama yapmamış olduğum hatadan dolayı bunun cefasını çekecek artık... Yani gerçekten o olgunluğa da eriştim diye düşünüyorum. Kendimce ben artık yapmış olduğum bir hata varsa bunun sıkıntısını çekeyim ama yapmadığım hatadan dolayı da bunu artık bana mal etmeyin. Sizlerden de bunu rica ediyorum. Ben de geçmişte bazı yanlış polemiklere girdim aranızda çok insanlarla. Bu anlamda da sizlerin de beni anlayışla karşılayacağınızı düşünüyorum.'' -''Mukavelem bitiyormuş gibi hazırlık yapmıyorum''- Fenerbahçe ile olan sözleşmesinin bitmesine 6 ay olduğunu hatırlatan Emre Belözoğlu, ''Mukavelem bitiyormuş gibi bir hazırlık yapmıyorum'' dedi. Mukavelesi süresince Fenerbahçe formasını giymeye devam edeceğini kaydeden Emre, ''Fenerbahçe takımı beni göndermek istemediği sürece, benim bu camianın içinde yönetici büyüklerimiz olmamı istedikleri sürece ben buradayım, burada olmak istiyorum. Fenerbahçe'de futbolu bırakmak istiyorum. Ama ondan sonra, işimiz profesyonelliktir, benle çalışmak isteyenler olur istemeyenler olur, onu zaman gösterir ama ben mukavelem bitiyormuş gibi bir futbol oynamıyorum, mukavelem bitiyormuş gibi bir hazırlık yapmıyorum. Bunu herkesin bilmesini isterim'' diye konuştu. Emre, ''Kamuoyu sakin bir Emre arzu ediyor. Bu olayı bir milat olarak değerlendirebilir miyiz?'' şeklindeki soru üzerine, ''Milat falan artık o kadarını bilmiyorum ama milat mıdır, milat değil midir veya ben kendimle alakalı neler yapacağım, yani 'aynası iştir kişinin' diyeceğiz, öyle yapacağız'' şeklinde konuştu. Öte yandan Emre Belözoğlu, dün AA muhabirine yaptığı açıklamada, kadro dışı bırakıldığı kararını doğrulayarak, ''Henüz olay çok sıcak. İlerleyen zamanda bu konuda açıklama yapmam gerekirse yaparım'' demişti.