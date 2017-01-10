Emre Belözoğlu: Bugünlere gelmemde en büyük vesile Galatasaray'dır

Emre Belözoğlu, turuncu-lacivertli takımın Antalya'da yaptığı kampta hem Galatasaray hem de Fenerbahçe'de forma giymesiyle ilgili, "Çocukluğumda ailem Fenerbahçeli olduğu için Fenerbahçeliydim. Galatasaray altyapısında yetiştim. Galatasaray altyapısında çok ciddi ve iyi bir eğitim aldım. İlk profesyonel hayatıma Galatasaray'da başladım. Bugünlere gelmemde en büyük vesile Galatasaray camiasıdır." dedi.

Belözoğlu "Bunu hiçbir zaman inkar etmedim. Bu fazla gündeme gelmese de Galatasaray camiası ve taraftarı tarafından önemli bulunmasa da bunu samimice söylüyorum ama bu çocukluğumda Fenerbahçeli olduğum gerçeğini değiştirmez." diye konuştu.

Galatasaray'da futbol hayatını tamamlamış birçok futbolcunun da geçmişte başka takımları tuttuğunu bildiğini ifade eden Emre, şöyle devam etti:

"Bizler profesyonel insanlarız. O gün için Galatasaray'ın başarısı için elimden gelen her şeyi yaptım. 4 yıl üst üste şampiyon olduk, UEFA Kupası ve Süper Kupa'yı kazandık. Ben o taraftarın o dönem için sevdiği bir oyuncuydum. Tercihimden dolayı bana karşı bir sevgisizlik beslediler ama canları sağ olsun. Benim için bir sıkıntı yok. Tabi ki insanların futbolu profesyonel meslek olarak görmeyi unutmamaları gerekiyor. O gün itibarıyla ben böyle bir karar vermiş olabilirim, insanlar katılmayabilir ama saygı duymak zorundadırlar. Bir gün Galatasaray'da oynarken Fenerbahçe'de oynayacağım, Fenerbahçe'de oynarken, Başakşehir'de oynayacağım hiç aklıma gelmezdi. İşte kader dediğimiz olay bu."

"Kocaman'la Fenerbahçe'de çalışmak isterim"

Emre Belözoğlu, Atiker Konyaspor'u çalıştıran Fenerbahçe'nin eski futbolcusu ve teknik direktörü Aykut Kocaman'la şartların oluşması halinde sarı-lacivertli kulüpte çalışmak istediğini kaydetti.

"Kariyerimin en büyük başarısı olur"

Medipol Başakşehir ile bu sezon başarılı bir dönem geçirdiklerini kaydeden deneyimli futbolcu, şöyle konuştu:

"Avrupa kupaları, lig şampiyonlukları, oynadığım liglerde kupalar kazandım. Birçok takımda hep başarılı dönemler geçirdim. Başakşehir'deki şampiyonluk kariyerimin en büyük başarısı olur. Çünkü bu bütçeler ve oyuncu kalitemizi diğer büyük takımlarla kıyasladığımızda çok geride olduğumuzu kabul etmek gerekiyor. O şekilde bana bıraktırırlar mı, ben bırakmak ister miyim, bir şeyleri yaşamadan karar vermek kolay değil. Sezon sonunu bir görelim, ondan sonra karar veririz."

"Futbola devam edeceksem Başakşehir ile olur"

Emre Belözoğlu, ara transfer döneminde Fenerbahçe'den transfer teklifi aldığı iddialarının gerçeği yansıtmadığını belirtti.

Deneyimli futbolcu, Başakşehir ile sözleşmesinin sezon sonuna kadar devam ettiğini hatırlatarak, "Sezon sonuna kadar Başakşehir'in sözleşmeli oyuncusuyum. Fenerbahçe'nin bana ulaşmış bir teklifi de yok. Sezon başında, sadece yönetici bir büyüğümüzle bir görüşmem olmuştu. Sayın Başkanımız Göksel Gümüşdağ benim manevi ağabeyimdir, sezon sonunda onunla oturur, konuşuruz. Benim adıma hangisinin doğru olacağı konusunda karar veririz. Sezon sonunda futbola devam edeceksem bu büyük ihtimalle yine Başakşehir ile olur." değerlendirmesinde bulundu.

"3 Temmuz süreci beni Fenerbahçe'ye daha fazla bağladı"

Ligin 18. haftasında oynayacakları Fenerbahçe karşılaşmasının bir kırılma maçı olmayacağını iddia eden Emre, "Bizim için şu an önemli olan Fenerbahçe değil, Kayserispor maçı. Fenerbahçe'yi yeneriz, yeniliriz bunu bilemem. Herkesin önünde telafi için süre olacaktır. Önemli olan istikrarı devam ettirmemiz. Kayserispor'u da yenersek ilk yarıyı 39 puanla bitirmiş olacağız. Aynı puanı topladığımızda şampiyonluğun gelebileceğine inanıyorum." diye konuştu.

"Fenerbahçe kulübüm, camiam." sözlerini kullanan Emre Belözoğlu, "Büyük fotoğrafa baktığımda kendimi Fenerbahçe camiasına çok ait hissettim. 3 Temmuz sürecinden sonra yaşadıklarım beni Fenerbahçe'ye çok daha fazla bağladı. Sokakta da Fenerbahçe taraftarı bana çok büyük teveccüh gösteriyor. Fenerbahçe'ye karşı oynamak benim için kolay değil ama ben Medipol Başakşehir'in bir oyuncusuyum ve onların başarısı için buradayım. Fenerbahçe maçında da sahaya çıkıp elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağım. Bir gün futbol bittiğinde yine Fenerbahçe'nin bir taraftarı olarak hayatıma devam edeceğim. Gün gelir çalışma imkanım olursa Fenerbahçe Kulübü içinde çalışmaya devam edeceğim. Bu benim Fenerbahçeli olduğum gerçeğini değiştirmez, çıkıp elimden geleni yapacağım." ifadelerini kullandı.

Barcelona ve Real Madrid'den teklif

Emre Belözoğlu, Abdullah Avcı'nın, "Emre, Barcelona ya da Real Madrid'e gitmeliydi." sözleriyle ilgili olarak ise şu ifadeleri kullandı:

"20 yaşında Avrupa'ya gittiğimde o dönem dünya futbolunun en iyi ligi İtalya'ydı. Genelde popüler oyuncular İtalya'yı tercih ediyordu. Inter'le ikinci mukavelemi imzalamadan önce bu saydığımız takımlardan teklifler almıştım zaten. Benim kendi adıma söyleyebileceğim eleştiri, talihsizlik diyeyim ona sakatlıklarımın çok olmasıydı. Bu da fizik yapımla alakalı. Elimden geldiğince İtalya'da, İngiltere'de ve İspanya'da ülke futboluna ve ülkemize hizmet etmeye çalıştım. Sakatlıklar izin verseydi daha uzun seneler kalabilirdim. Daha profesyonel yaşasaydım, daha farklı takımlarda, daha uzun seneler oynayabilirdim."