Emre Belözoğlu: Bu sezon benim için son

Fenerbahçe'nin 40 yaşındaki kaptanı Emre Belözoğlu, taraftarların merakla beklediği emeklilik kararını verdi. Bu sezonun kendisi için son olduğunu söyleyen Emre Belözoğlu, EURO 2020'de oynamayı çok istediğini ancak kısmet olmadığını belirtti.

"Karantina günleri sıkıcı geçmiyor"

İşte Emre Belözoğlu'nun açıklamaları; "Bu karantina günleri benim için çok sıkıcı geçmiyor. Zira ben zaten hayatının büyük bir bölümünü evinde yaşayan bir insanım. Ailemle bir arada olmak keyifli ama gerek dünya gerek ülkemiz insanı için endişelenmek hepimizi üzüyor."



Bir an önce dünya ve ülkemiz bu süreci atlatsın diye dua ediyoruz. Bir de yeşil sahaları, taraftarımızı ve Samandıra'da idman yapmayı çok özledim. Bu süreçte sadece 2-3 kez kulübe gittim, onun haricinde hiç dışarı çıkmadım.

"Benim için bu sezon son"

Futbol için konuşmam gerekirse tabii ki üzgünüm. Çok istemiştim Avrupa Şampiyonası'nda olmayı. Ama nasip değilmiş. Ancak kendim için ne kadar üzgünsem, sakatlığı bulunan ve bu yaza yetişemeyecek kardeşlerim içinde bir o kadar mutluyum.



2021'de hepsi oynayacak ve dünya onlar sayesinde Türkiye'yi konuşacak. Benim için bu sezon son. Allah hayallerimin ötesinde bir kariyer nasip etti. Onların da benden daha güzelini yaşamalarını isterim."