Emre Belözoğlu: Biz 50 kez giriyorsak, Erzurumspor bizim ceza sahamıza 25 kez girmeyecek; benim futbol anlayışımda bu böyle

Süper Lig'in 39. haftasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u ağırlayan Fenerbahçe, sahadan 3-1 galip ayrıldı. Fenerbahçe Teknik Sorumlusu Emre Belözoğlu, BB Erzurumspor galibiyetini ve şampiyonluk yarışını yorumladı. Belözoğlu, "Biz 50 kez giriyorsak, Erzurumspor bizim ceza sahamıza 25 kez girmeyecek; benim futbol anlayışımda bu böyle" dedi.

Sarı-lacivertliler bu galibiyetle puanını 76'ya yükseltti ve haftayı lider Beşiktaş'ın 5 puan gerisinde 2. sırada tamamladı.

Galibiyet sonrası beIN SPORTS'a konuşan Emre Belözoğlu şunları kaydetti:

"Kazandığımız için mutluyuz. Bulunduğum konum ve görev itibarıyla oyunun neresini iyi, neresini kötü yaptığımızı kendimce değinmeye çalışıyorum. Gol dışında 15 net pozisyonumuz var. Biz 50 kere ceza sahasına giriyorsak, Erzurumspor bizim ceza sahamıza 25 kere girmeyecek. Benim futbol anlayışımda bu yok. Biz 15 net pozisyonuna girdik. Ancak 4 net pozisyon vardı. Bunlar da bizim iyi olmayan taraflarımız. Olumlu ve olumsuz taraflarımız var. Ancak futbolun içinden gelen insanlar beni anlayacaktır. Çünkü bir oyun inşa etmek kolay değil. Oyun inşa ederken, kazanmak da önemli. Bunları bir arada yapmak istiyoruz. Sonuna kadar mücadeleye devam edeceğiz, 16-17 Mayıs'a kadar bu iş devam edecek ve sonu iyi olacak."