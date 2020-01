Emre Belözoğlu: Beni Fenerbahçe'den Aziz Yıldırım gönderdi

Emre Belözoğlu, "Kariyerimde oynadığım tüm takımlardan kendi isteğimle ayrıldım. Sadece Fenerbahçe’den gönderildim. Ayrılık kararını Aziz Yıldırım verdi. Zaten kulüpte başkasının karar alması mümkün değil!" dedi

Fenerbahçe'den sezon başında ayrılan ve Başakşehir'e transfer olan Emre Belöozğlu, Sarı Lacvertli kulüpten gönderilmesi ile ilgili açıklamalar yaptı.

Bugün'den Özgür Sancar'a konuşan Belözoğlu şunları söyledi:

"Aklımda Türkiye'de devam etmek yoktu"

Başakşehir sistem takımı. Ben de bu sistemin bir parçası olmaya geldim. Hayatımdan çok memnunum. Türkiye'de çığır açmak isteyen kenetlenmiş bir ekip var. Benim adıma iyi bir ilk yarı geçti. Açıkçası aklımda, Fenerbahçe'den ayrıldıktan sonra Türkiye'de devam etmek yoktu. Ama Göksel başkanla görüştükten sonra böyle bir karar aldık. Hayatımda çok sevdiğim, güvendiğim insanlardan bir tanesidir Göksel başkan. Burada 2-3 sene daha futbol oynayabileceğim bir ortam söz konusu.

"İyi anılarla hatırlıyorum"

Ben Fenerbahçe dışında her takımdan kendi isteğimle ayrıldım. Atletico, Galatasaray, Inter, Newcastle’da böyleydi. Bir tek Fenerbahçe'den bazı olaylar yaşadım ve ayrılmak zorunda kaldım. Benim için önemli olan bu ayrılık kararını başkanın aldığını duymaktı. Zaten Fenerbahçe'de kararları başkasının alması çok mümkün gözükmüyor. Başkanla iyi zamanlarımız oldu.



Kötü zamanlarımız da oldu. Ben her zaman güzel anılarla hatırlıyorum başkanı ve Fenerbahçe Kulübü’nü. O dönemde ben başkanla bir şey konuşmadım. Sadece menajerler aracılığıyla görüştük. Başka da görüşmemiz olmadı. Fenerbahçe benim yerimi her zaman doldurabilir. Hiçbir zaman kendimi özel bir oyuncu olarak hissetmedim. Ben her zaman Fenerbahçe'ye kendini ait hisseden bir oyuncu oldum. Fenerbahçe'de taraftar beni çok sevdi. Ben de onları... Her zaman kalbimdeler.

"Fenerbahçe bu ligin üzerinde "

Sezon başı itibariyle Fenerbahçe'nin maçlarını çok fazla izleyemedim. Sadece bizim maçtan önce hoca bir video hazırladı. Orada fikir sahibi oldum. Yen ve diri bir takım. Fiziki açıdan Türkiye Ligi’nin üzerinde bir takım. Kalitelerini sahaya yansıtmakta biraz sorun var gibi gözüküyor. İyi oyunculara, iyi hocalara biraz zaman vermek gerekir. Fenerbahçe'nin doğru yolda olduğunu düşünüyorum.

"İnter'e geri dönebilirim"

Futboldan sonra ya İtalya ya da ABD'ye gitme düşüncem var. Spor yönetimiyle ilgili bunu destekleyecek birkaç tane sertifikasyon programına gitmek istiyorum. Ama futbolu bıraktıktan sonra 1 sene sürecek bir yurtdışı eğitim planlamam var. Bu benim için İtalyanca ve İngilizce’yi geliştirmek açısından avantaj olabilir. Milan'a gideceğim yönündeki iddia doğru değil. Inter'le hâlâ ilişkilerim var. Tercih nedeni olursa İtalya'da Inter'den başka bir kulüp seçmem.

"Fransa'da olmak isterim"

Emre Belözoğlu, “Sezon sonuna kadar iyi bir performans gösterirsem hedefim Euro 2016’da olmak” ifadesini kullandı.

"Arda Fener'e gitmez"

Arda'nın Fenerbahçe'den teklif alıp almadığı konusunda bir şey diyemem. Yöneticiler bu konuyla ilgili benimle hiç görüşmediler ama Fenerbahçe güçlü bir camia. İstediği oyuncuyu almaya çalışan bir camia. Ama Arda'nın Türkiye'ye dönme niyetinin olduğuna inanmıyorum. Yani Fenerbahçe'ye geleceğini de düşünmüyorum.

"Volkan en iyisini yapar"

Volkan Demirel'in Milli Takım’a çağrılmaması konusu çok speküle edilmemeli. Volkan çağrılırsa en iyisini yapmaya çalışır. Çağrılmazsa da Milli Takım için dua eder. Bunu büyütmeye gerek yok. Hem Milli Takım’a hem de Volkan'a zarar vermemek gerekir.