Emre Belözoğlu: Arda federasyon başkanı olmak istiyor; ben de yardımcısı

Süper Lig’de Başakşehir forması giyen 37 yaşındaki Emre Belözoğlu, konuk olduğu TRT Spor canlı yayınında federasyon başkanlığı ile ilgili soru üzerine, “Benim federasyon başkanı olmak gibi bir hedefim hiç olmadı. Arda (Turan) olmak istiyor ama. O başkan olur, ben de yardımcısı…” diye cevap verdi.

Yaşına göre en uygun kulüpte olduğunu savunan milli futbolcu, Fenerbahçe'de oynadığı süreçte takımdan ayrıldığını telefonla duymak yerine farklı şekilde duymak istediğini ancak kırgınlığı olmadığını ifade etti.

Emre Belözoğlu’nun TRT Spor’daki konuşmalarının DeMarke’den alıntılanan bir kısmı şöyle:

"Fenerbahçe’den resmi teklif almadım ama yönetici büyüklerimle hala görüşüyoruz, bazı konularda istişare ediyoruz. Fenerbahçeliliğimi hiçbir zaman gizlemedim. Nasip olursa futbolu bıraktıktan sonra da Fenerbahçe ile yollarımız kesişir.

Fenerbahçe’ye karşı asla kırgınlığım olamaz. Ayrılığımı telefonla öğrenmekten ziyade farklı şekilde öğrenmeyi tercih ederim. Birçok insan benden Fenerbahçe forması giyiyorum diye nefret etti. Bunun karşılığını beklemek hakkımdı.

"Federasyon başkanlığı hedefim hiç olmadı"

Kendine baktığın sürece bu mesleği yaparsın. Ben Türkiye’nin en sistemli kulübündeyim. Yaşıma en uygun, en doğru yerdeyim.

Benim federasyon başkanı olmak gibi bir hedefim hiç olmadı. Arda olmak istiyor ama. O başkan olur, ben de yardımcısı…

"Sahadaki davranışlarımdan dolayı pişmanlığım, üzüntüm her zaman oldu"

Abdullah Avcı, rol model olabilecek bir teknik adam. Yeri geliyor sadece rakip değil, hakem analizi bile yapıyoruz.

Saha içindeki diyaloglarıma biraz daha dışarıdan bakmak isterdim. Bununla alakalı pişmanlığım, üzüntüm her zaman olmuştur.

Türkiye’de iyi oyunculardan önce iyi eğitimciler yetişmeli. Bence başlıca problemimiz bu.

Uzun süre sonra milli takımda olmak güzeldi. Yine çağrılırsam, elimden geleni yaparım. Dünya Kupası’na gidersek harika olur.