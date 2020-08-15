Emre Belözoğlu, aktif futbol kariyerini noktaladı

Uzun yıllar Milli Takım ve Fenerbahçe'nin kaptanlığını yapan Türk futbolunun en kariyerli isimlerinden Emre Belözoğlu, futbol hayatını noktaladığını duyurdu.

Futbola veda ettiğini Anadolu Ajansı'na gönderdiği mektupla duyuran Belözoğlu, geçmişte formasını giydiği Zeytinburnuspor, Galatasaray, Inter, Newcastle United, Atletico Madrid ve Başakşehir kulüplerine teşekkür etti.

Belözoğlu, mektubunda Fenerbahçe ile ilgili olarak da, "Bugün senin herkese nasip olmayan çınarının altında, Çubuklu ile bir hayali, bir sevdayı bırakıyorum. Ne büyük şerefti senin forman için mücadele etmek. Beni sokakta yürürken hep özel hissettiren, benimle ağlayan benimle gülen büyük Fenerbahçe taraftarına şükranlarımı sunuyorum. Sizi asla unutmayacağım" yazdı.

Belözoğlu Süper Lig'deki son sezonunda forma giydiği 26 maçta 3 gol atıp 5 asist yaptı.