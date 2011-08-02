-EMRE BELÖZOĞLU ADLİYEYE GETİRİLDİ İSTANBUL (A.A) - 02.08.2011 - Futbolda şike iddialarına yönelik soruşturma kapsamında ifade vermek üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğüne gelen Fenerbahçeli futbolcu Emre Belözoğlu ile Ankaragücü Kulübü futbolcusu Kağan Söylemezgiller, adliye getirildi. Belözoğlu ile Söylemezgiller'in içinde bulundukları polis araçları, Beşiktaş'taki İstanbul Adliyesine savcı ve hakimlerin kullandığı Çırağan Caddesi'ndeki kapıdan giriş yaptı. Belözoğlu ile Söylemezgiller, daha sonra adliye binasına alındı.