Emre Belezoğlu Trabzonspor maçı kadrosuna alınmadı

Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, Bursa maçında kulübede oturttuğu tecrübeli oyuncuyu bu kez 18 kişilik kadroya bile almadı. Kararı öğrenen Emre Belözoğlu’nun büyük bir şaşkınlık yaşadığı öğrenildi

Milliyet'ten Yusuf Kobal'ın haberine göre, Fenerbahçe, belki de sezonun en önemli sınavı olan Trabzon deplasmanına Emre Belözoğlu’suz gitti. Son antrenmanda takımla birlikte çalışmasına karşın Trabzonspor’a karşı oynamayacağını öğrenen tecrübeli oyuncunun bu duruma bir hayli şaşırdığı öğrenildi.

Bursaspor maçında Emre ile Gökhan Gönül’ü sürpriz bir şekilde oynatmayan ve bunu “hoca tasarrufu” olarak yorumlayan Teknik Direktör Kocaman, tecrübeli oyuncuyu bir kez daha kadrosunda düşünmeyerek tavrını net bir şekilde ortaya koydu.



Sezon sonunda sözleşmesi sona erecek Emre’yi takımda kesinlikle düşünmeyen Kocaman ile milli oyuncunun yıldızları aslında iki sezondur bir türlü barışmıyordu. Ligin ilk yarısındaki Bursa deplasmanında galibiyete rağmen sahada Cristian ile kavga eden Emre, Kocaman’ın ve yönetimin tepkisini çekmiş, yine yönetimin telkini ile kadro dışı kalmaktan son anda kurtulmuştu.



İki sezon önce takımın başına geçen Aykut Kocaman’ın Belçika kampında yaptırdığı ilk antrenmanda gurbetçilerin kendisine hakaret ettiğini ileri sürerek çalışmayı terkeden Emre hocasını çok zor durumda bırakmıştı.



Sözleşmesi yenilenmediği için Kocaman ile ters düşen Emre’ye, Başkan Aziz Yıldırım’ın da sıcak bakmaması iplerin iyice gerilmesine neden oldu. Kendisine gelen transfer tekliflerini Teknik Direktör Aykut Kocaman’a bildirerek, bir an önce Fenerbahçe ile yeni sözleşme imzalamak isteyen ancak olumsuz yanıt alan Emre’nin köprüleri tamamen atmak üzere olduğu öğrenildi. Kocaman’ın da Trabzon deplasmanı dönüşü bu oyuncunun bundan sonra kadroya alınmaması yönünde rapor verebileceği belirlendi.