Emre Belezoğlu: Teknik direktörlük lisansım var

Fenerbahçeli futbolcu Emre Belözoğlu, Fenercell'in etkinliğinde, taraftarların SMS ile gönderdiği soruları yanıtladı.

Emre, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'ndeki basın odasında gerçekleştirilen etkinlikte, Fenercell hatlarından kısa mesajla soru yönelten taraftarlara, internet ortamında görüntülü olarak yanıt verdi.

Taraftarlar, Fenerbahçeli futbolcuyla yapılan sohbeti www.fenercell.tv adresli internet sitesinden canlı izledi.

-''BEKLENTİLERİ EN YÜKSEK OLANI FENERBAHÇE''-

Emre, şimdiye kadar oynadığı kulüplere göre, en yüksek beklentilerin Fenerbahçe'de olduğunu söyledi.

Sarı-lacivertli ekipte futbol oynamanın ayrıcalıkları ve farklarıyla ilgili soruyu yanıtlayan Emre, ''İki yıldır bu kulüpteyim. Çok büyük takımlarda da oynadım. Fenerbahçe'de oynamanın bir ayrıcalık olduğunu, özellikle bu yıl kazandığımız başarılı sonuçlardan sonra çok daha net bir şekilde anladım. Çok farklı, büyük bir camia. Beklentilerin, bugüne kadar oynadığım takımlar arasında en yüksek olanı Fenerbahçe. Bu anlamda ciddi bir ayrıcalık olduğunu düşünüyorum'' şeklinde konuştu.

-''HATAYI KENDİMDE GÖRÜYORUM''-

Agresifliğin kendisine yakıştırıldığı ifade edilen ve bu düşünceden hakemlerin etkilenip etkilenmediği sorulan Fenerbahçeli futbolcu, ''Saha içinde agresif olduğumu kabul ediyorum, hakemlerin bunun etkisinde kalıp yanlış kararlar verdiğini düşünmüyorum. Genelde, hatayı kendimde görüyorum'' dedi

Emre, agresifliğiyle ilgili başka bir soruya da ''Hatalarımın bazen farkındayım, ama agresif oynayarak takımım için daha fazlasını vermek adına kendimi kaybettiğim dönemler oluyor. Ben de hatalarımın farkındayım. Umarım herkesin benden beklediği yumuşak Emre'yi sahaya yansıtırım'' karşılığını verdi.

-''DERBİLERDEKİ KAVGALAR İÇİN HERKESE GÖREV DÜŞÜYOR''-

Derbi maçlarda yaşanan olayların ne zaman son bulacağı sorusuna Emre şöyle yanıt verdi:

''Herkese görev düşüyor. Başta yöneticiler, futbolcular ve medya... Herkes kendine düşeni doğru şekilde yaparsa, önümüzdeki yıllarda kavgalar gürültüler olmayacaktır. Her şeyden önce futbolcuların bence çok çok dikkatli olması lazım. Zaman zaman benim de hatalarım olmuştur.''

-''SINIFTA KALMAM''-

Sarı-lacivertli futbolcu, ''Emre'ye oynadığı takımlarda kaç puan verirsin'' şeklindeki soru üzerine, ''Oynadığım her takımda kendime 10 üzerinden 5 veririm. Ortalama bir rakam olsun diye söyledim. Sınıfta kalmazdım herhalde'' dedi.

-''ALEX PROFESÖR, GUIZA MATADOR, GÖKHAN CESUR YÜREK...''-

Emre, takım arkadaşlarını tek kelimeyle nasıl değerlendireceği sorusu üzerine de şunları kaydetti:

''Alex profesör, Roberto Carlos çok büyük bir oyuncu, Güiza matador, Semih golcü, Gökhan Gönül cesur yürek, Dos Santos yetenek, Uğur Boral çok iyi bir dost, Lugano takımı için her şeyini ortaya koyan, Bilica savaşçı, Volkan tartışmasız Türkiye'nin en iyi kalecisi.''

-''FENERBAHÇE'DE DAHA TECRÜBELİYİM''-

Galatasaray'da oynadığı dönemde Fenerbahçe'ye karşı mücadele ederken hissettikleriyle, şimdiki durumu kıyaslaması istenen Emre, ''O zamanla bu zaman arasında çok ciddi bir fark görmüyorum. Daha olgunlaştım, tecrübe edindim, takımıma da çok faydalı olduğumu düşünüyorum'' diye konuştu.

Geçen sezonki kötü sonuçların takımın havasına yansıdığını ifade eden Emre, şimdi çok eğlenceli antrenmanlar yaptıklarını, sonuçların da iyi olmasıyla takımda huzurlu ve mutlu bir ortamın ortaya çıktığını dile getirdi.

Derbi maçlara ekstra bir motivasyonla hazırlanmadığını anlatan Emre, Galatasaray'da forma giydiği dönemde de bu şekilde hareket ettiğini söyledi.

Sarı-lacivertli futbolcu, taraftar tepkileriyle ilgili, ''Tabii ki futbolcuları olumsuz etkiler. Futbolcu iyi günde alkışlandığı gibi, kötü günde de destek bekler. Tepkiler olacaktır, ama ölçülü olmalı'' diye görüş belirtti.

Antrenör Roland Koch'un kendilerini çok iyi motive ettiğini belirten Emre, ''Maçların sonundaki cezalar olsun, eğlenceler olsun, bizi çok olumlu yönde etkiliyor. İyi bir kondisyoner olduğu gibi, motivasyonda da büyük bir uzman'' şeklinde konuştu.

Çok sık sakatlık yaşaması konusunda Emre, ''Son bir, bir buçuk yıla kadar hep sakatlıklarıyla anılan bir futbolcuydum. Şimdi durum böyle değil. Kronik bir sakatlığım yok. Herhalde adale yapım sakatlanmaya daha müsait'' dedi.

Fenerbahçe'nin 27 yıldır kazanamadığı Türkiye Kupası için, ''Geçen yıl çok yaklaşmıştık. Kısmetsiz bir final oynadık, üzülmüştük. Taraftarımızın da çok istediğini biliyoruz. Bu yıl oynadığımız her maçı kazanmak isteğimiz gibi, her kulvarda kupayı kaldırmak istiyoruz'' diyen Emre, teknik direktör Daum'un sürekli olarak Avrupa'yı ikinci planda tuttuğu ifade edilerek yöneltilen soruya ise ''Hocamızın söylediklerini mutlaka dikkate alıyoruz. Takımda kime sorarsanız, hedef her zaman, her kulvarda şampiyonluktur, kupadır. Şu anda baktığınızda, ligin bu dönemde daha önemli olduğu aşikar. Her kulvar kendisine göre önemli ve değerlidir'' şeklinde yanıt verdi.

-''GOL KRALI SEMİH YA DA GUIZA OLUR''-

Emre, bu sezon ligde hangi futbolcunun gol kralı olacağı sorusuna, ''Gol kralı ya Semih, ya Güiza olur'' yanıtını verdi.

Milli takım teknik direktörü için görüşlerini, ''Ben Türk hocanın başta olmasını isterim. Yabancı gelecekse de kariyerli, takıma çok şeyler katacak bir hoca olması gerekir'' diye ifade eden Emre, Avrupa'da en çok beğendiği futbolcuların Messi ve Gerrad, Türkiye'de ise Gökhan Gönül, Arda Turan ve İsmail Köybaşı olduğunu söyledi.

-''TEKNİK DİREKTÖR LİSANSIM VAR...''-

Bir taraftarın, ''Teknik direktör olsaydın Fenerbahçe'yi nasıl oynatırdın?'' şeklindeki sorusuna, ''Teknik direktörlük lisansım var, hiç düşünmedim. Şu anda doğru bir sistemde oynuyoruz. Ben de herhalde bu sistemde oynatırdım'' yanıtını veren Emre Belözoğlu, ''Galatasaray'a ne zaman gol atıp gerçek Fenerbahçeli olacaksın'' sorusunu ise ''İnşallah gelecek maçta'' şeklinde yanıtladı.

Emre, Galatasaray karşısında aldıkları galibiyetin ardından çok mutlu olduğunu da vurgulayarak, ''Evime rahat gittim ve uyudum. Milan Baros'un sakatlığından dolayı üzülmüştüm, bir tek onun sıkıntısı vardı' dedi.