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Spor

Emre Aşık'a büyük sevgi

20 Nisan 2009 20:28


Türkiye Özel Sporcular Federasyonu'nun İzmir'de düzenlediği Akdeniz, Ege, Marmara Voleybol Turnuvası'nın ödül törenine katılan Galatasaray ve (A) Milli Takım'ın başarılı futbolcusu Emre Aşık büyük ilgi gördü. Oyuncular ve seyirciler tecrübeli futbolcuyla fotoğraf çektirmek için birbirleriyle yarıştı.

Konak İş Merkezi ile Denizli Çamlık İlköğretim ve İş Okulu arasında oynanan final maçını da izleyen, aynı zamanda Özel Sporcular Federasyonu Üyesi olan Emre, "Burada olmaktan, özel sporcularla ilgili bir etkinliğe katılmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Elimden geldiği kadar bu tür organizasyonlarda yer almaya çalışıyorum. Artık ben de bu ailenin bir üyesiyim" dedi.

Fenerbahçe derbisinde Lugano'yla yaşadığı kavga yüzünden 2 maç ceza alan Emre, Süper Lig ile ilgili soruları ise yanıtsız bıraktı. Üç bölgeden 19 takımın katıldığı turnuvada dereceye giren ekipler Ekim ayında Diyarbakır'da düzenlenecek Türkiye Şampiyonası'na katılmaya hak kazandı. Bölgelerinde ilk 3 dereceyi elde eden takımlar şöyle:

Akdeniz Bölgesi: Isparta İlköğretim ve İş Okulu, Kahramanmaraş Zihinsel Engelliler Spor Kulübü, Çankaya İlköğretim ve İş Okulu, Marmara Bölgesi: Nilüfer İş Okulu, Şöhret Kurşunoğlu Spor Kulübü, Kazım Beyaz İlköğretim ve İş Okulu, Ege Bölgesi: Çamlık İlköretim ve İş Okulu, Konak İş Merkezi, Atatürk Organize Sanayi Bölgesi Spor Kulübü.

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