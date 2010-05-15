Emre Aşık yarın son kez sahada

T24- Galatasaray’da son yıllarda takımdan ayrılan "ağabeylere" Emre Aşık da katılırken, 37 yaşındaki tecrübeli futbolcu, yarınki Gençlerbirliği maçıyla birlikte ligde son kez sahaya çıkacak.



Bülent Korkmaz, Hakan Şükür, Hasan Şaş, Hakan Ünsal gibi tecrübeli oyuncuların futbolu bırakmasının ardından Emre Aşık da aktif sporculuk yaşamına nokta koyma kararı aldığını geçen hafta resmen açıklamıştı.



1982 yılında Bursa ekibi Sönmez Filament’te futbol hayatına başlayan ve 1992 yılında profesyonel olan Emre Aşık, 1992-93 sezonunda Balıkesirspor’dayken keşfedilerek Fenerbahçe’ye transfer oldu. 1996 yılında İstanbulspor’a giden Emre Aşık, 2000 yılında ise Galatasaray kadrosuna katıldı.



Rumen teknik adam Mircea Lucescu’nun yönetimindeki Galatasaray’ın UEFA Şampiyonlar Ligi’ndeki başarılı sonuçlar alan kadrosunda yer alan Emre Aşık, 2003 yılında Beşiktaş’a transfer oldu.



2006 yılında yeniden Galatasaray ile anlaşan Emre, 1 yıl sonra Ankaraspor’a kiralık olarak gönderildi. Ankaraspor macerasının ardından 2008 yılında Galatasaray’a geri dönen Emre Aşık, 2009-2010 sezonu sonunda da futbolu bırakma kararı aldı.



287 MAÇTA 15 GOLÜ VAR



Tecrübeli futbolcu, Turkcell Süper Lig kariyerinde 287 maça çıkarak, 15 gol attı.



(A) Milli Takım’ın 29 Mart 1995 tarihinde 2-1 kazandığı İsveç karşılaşmasında Sergen ile birlikte atılan gollere imza atarak, Türkiye’nin 1996 Avrupa Şampiyonası’na katılmasında büyük rol oynayan Emre Aşık, 21 Yaş Altı Milli Takımı ile 1993 yılında Akdeniz Oyunları şampiyonluğu yaşarken, 2002 FIFA Dünya Kupası üçüncülüğü ve 2008 Avrupa Şampiyonası’nda yarı final oynayan kadrolarda yer aldı.



33’ü (A) olmak üzere toplam 52 kez milli takımlarda oynayan savunma oyuncusu Emre Aşık, Galatasaray’ın 2000 yılında UEFA Süper Kupa şampiyonu olan kadrosunda da bulunuyordu.



Emre Aşık, Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş gibi 3 büyük takımın formasını da giyen ender futbolculardan biri olma unvanını da taşıyor.



MİLLİ FORMAYLA VEDA



(A) milli formaya geçmişte birçok hizmette bulunan Emre Aşık ile birlikte Okan Buruk, Türk Milli Takımı’nın ABD kampında oynayacağı Çek Cumhuriyeti maçıyla birlikte ay-yıldızlı formaya da veda edecekler.



Her iki futbolcu da 22 Mayıs Cumartesi günü TSİ 19.30’da New Jersey Red Bull Arena’daki karşılaşmada ay-yıldızlı formayı son kez terletecek.