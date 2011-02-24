Emre Aköz yumurtalı protestoya uğradı

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Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nin Buca’daki binasında yapılması planlanan, Prof Dr. Süleyman Yükçü’nün yöneteceği "Sosyalleşen Medya ve Demokrasi" konulu panel güvenlik endişesiyle son anda Alsancak’daki Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörlüğü konferans salonuna alındı. Ancak buraya da gelen kendilerine "Öğrenci kolektifi" üyesi üniversite öğrencileri bina girişinde Aköz’e "Üniversiteden defol" diye bağırıp yumurta attı. Şemsiyeli korumaların da yardımıyla yumurtalar Aköz’e isabet etmedi. Bu arada Aköz’ün katıldığı panelin yapıldığı binanın kapılarında eylemci öğrencilerin girmemesi önlem alındı.Yaklaşık 100 öğrenci "Üniversiteler bizimdir" diye slogan atarak bina içine girip salon kapısını zorladı. Kapıyı açmaya çalışan protestocu öğrenciler ile Üniversitenin özel güvenliği arasında tartışma yaşandı. Tartışma kavgaya dönüşmesiyle çevik kuvvet polisleri öğrencilere müdahale etti. Öğrenciler de polise karşılık verdi. Arbede binanın çıkış kapısına kadar devam etti. Polis öğrencileri dışarı attıktan sonra girişlerin engellemek için kapıya barikat kurdu. Bunun üzerine öğrenciler Rektörlük binası önünde basın açıklaması yaptı.Öğrenciler Aköz’ün kendilerini konuşmalarında "asalak" olmakla suçladığını öne sürerek, "AKP kendi giremediği Üniversiteye temsilcilerini gönderiyor" dedi.Konuşmasını tamamlayan Aköz’ün daha sonra binanın arka kapısından terkettiğini öğrenen protestocular dağıldı.