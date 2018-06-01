Emre Akbaba, yeni sezonda hangi formayı giyecek?

Alanyaspor'da forma giyen ve büyük kulüplerin transfer listesinde bulunan Emre Akbaba'nın yeni sezonda hangi takımda forma giyeceği konusundaki belirsizlik sürüyor.

T24 Spor'un edindiği bilgiye göre; geçtiğimiz hafta Alanyaspor, Beşiktaş'la 4.1 milyon Euro bonservis karşılığında prensipte anlaşmaya varsa da Fenerbahçe ve Galatasaray'ın da devreye girmesiyle Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu, fiyat yükseltti.



Galatasaray transfer için UEFA kararını, Fenerbahçe ise kongreyi beklerken Başkan Çavuşoğlu, bonservis bedelini 6 milyon Euro'ya çıkardı.

Emre Akbaba kimdir?

Emre Akbaba, 4 Ekim 1992 yılında Fransa’nın Montfermeil kentinde dünyaya geldi.

2012 yılında Türkiye'ye gelerek MP Antalyaspor'un altyapısında oynamaya başlayan Emre Akbaba, 2012 yılında Kahramanmaraş B.Ş. Belediyespor'da profesyonel futbol hayatınageçiş yapmış ve 2013 yılında Medical Park Antalyaspor'a dönüş yaptı.

2013-14 futbol sezonuna gelindiğinde 2 yıl kiralık olarak Aytemiz Alanyaspor'un renklerine dahil olan Emre Akbaba, Türkiye Kupası A2, 2 ve 3. Liglerde orta saha mevkisinde birçok kez forma giydi.

2013-14 sezonunda 16 gol ve 11 asistlik performansıyla takımının 1. Lig'e yükselmesinde pay sahibi oldu. İki sezondur Süper Lig'de boy gösteren orta saha oyuncusu Akbaba, bu iki sezonda forma giydiği 65 maçta 20 gol 15 asistlik performans sergiledi.