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Spor

Emre Akbaba: Her zaman hayal ediyordum

Emre, A Milli Takım kadrosuna seçildi

02 Haziran 2017 02:33

Aytemiz Alanyaspor’un başarılı oyuncusu Emre Akbaba, A Milli Takım kadrosuna seçilmesiyle ilgili, “Her zaman hayal ediyordum. Öğrenince inanılmaz mutlu oldum. Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim'e beni seçtiği için teşekkür ediyorum. İnşallah onu mahcup etmem ve devamı gelir” dedi.

Spor Toto Süper Lig’in son haftasında deplasmanda Çaykur Rizespor ile karşılaşacak Aytemiz Alanyaspor, hazırlıklarını akşam antrenmanıyla sürdürdü. Alanyaspor Cengiz Aydoğan Tesisleri’nde gerçekleşen antrenmanı Teknik Direktör Safet Susic yönetti. Antrenmana koşuyla başlayan futbolcular, daha sonra 2 gruba ayrılarak top kapma çalışması yaptı. Antrenmanda kart cezalıları Vagner Love, Tzavellas ve Fernandes yer almadı.

Aytemiz Alanyaspor kafilesi, yarın sabah son antrenmanın ardından havayoluyla Trabzon’a, buradan da karayoluyla Rize’ye geçecek.

A Milli Takım’ın 5 Haziran’da Makedonya özel maçı, 11 Haziran’da da Kosova ile yapacağı 2018 FIFA Dünya Kupası eleme karşılaşması aday kadrosuna seçilen Emre Akbaba, antrenmanda gazetecilere açıklama yaptı. Her Türk futbolcusunun hayali olan A Milli Takım'a seçildiği için çok mutlu olduğunu söyleyen Emre Akbaba, daha önce A2 Milli Takımı’na seçildiğini hatırlattı. Emre Akbaba, “A Milli takım bambaşka olacak. O yüzden çok mutluyum. Her zaman hayal ediyordum, ama hayal kırıklığına uğramamak için öyle bir beklenti içine girmedim. Bu yönde çalışmalarımı sürdürdüm. Öğrenince inanılmaz mutlu oldum. Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim'e beni seçtiği için teşekkür ediyorum. İnşallah onu mahcup etmem ve devamı gelir” dedi.

Aytemiz Alanyaspor Kulübü ise Emre Akbaba’nın Milli Takım aday kadrosuna davet edilmesiyle ilgili resmi sitesinden açıklama yaptı. Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

“Genç futbolcumuz Emre Akbaba, A Milli Takımımızın 5 Haziran'da Üsküp'te Makedonya ile oynayacağı özel maç ile 11 Haziran'da Arnavutluk'un İşkodra kentinde Kosova ile yapacağı 2018 FIFA Dünya Kupası eleme karşılaşmasının aday kadrosuna Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim tarafından davet edildi. İlk kez A Milli Takım'a davet edilen oyuncumuzu bu başarısından dolayı kutlar, başarılar dileriz."

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