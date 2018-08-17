Emre Akbaba, Galatasaray'a doğru

Galatasaray Kulübü İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak, Aytemiz Alanyaspor'dan transfer etmek istedikleri milli futbolcu Emre Akbaba ile ilgili, "Sponsorlarımızdan biri bize transferle ilgili destek oluyor. 1-2 saat içinde size sevindirici haberler vereceğiz" dedi.

Albayrak, Türk Telekom Stadı'nda kulüp başkanı Mustafa Cengiz, yönetim kurulu üyeleri ve sarı-kırmızılı futbol takımının teknik direktörü Fatih Terim ile yaptıkları toplantının ardından basın mensuplarına açıklamada bulundu.

Kadrolarına katmak için görüşmelerde bulundukları Emre Akbaba ile ilgili sorular üzerine Albayrak, "Sponsorlarımızdan biri bize transferle ilgili destek oluyor. Sabahtan beri onu ayarladık. 1-2 saat içinde size sevindirici haberler vereceğiz. Resmi bildirim yapacağız." diye konuştu.

Abdurrahim Albayrak, Emre'nin transferi için Alanyaspor Kulübüne yaptıkları 3 milyon avroluk teklifi attırıp artırmadıklarına yönelik soru üzerine, "Yapmış olduğumuz teklifin geriye kalan kısmını sponsorlar vasıtasıyla halledeceğiz." ifadelerini kullandı.

Alanyaspor Kulübü Başkanı Hasan Çavuşoğlu ile yakın dostluklarının olduğunu anlatan Albayrak, "Çavuşoğlu ailesi bizim çok yakın dostumuzdur. Ben Hasan Başkan'a ve Sayın Bakan'a (Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu) buradan sevgi ve saygılarımı gönderiyorum. Hasan Başkan ile yeni tanışmadım. Bizim Hasan Başkan ile dostluğumuz pazara kadar değil, mezara kadar." şeklinde görüş belirtti.

Albayrak, transferde UEFA ile yaptıkları anlaşma çerçevesinde hareket ettiklerini dile getirerek, şunları kaydetti:

"UEFA kriterlerinin dışına çıkmak istemiyoruz. Allah'ın izniyle bugün bir transfer açıklayacağız. Bunun belirli bir kısmını da sponsor karşılayacak. Sponsorumuz Nef bize ciddi bir olanak sağladı. Biz dostlarımızın yardımlarıyla işleri bir yere getirmek istiyoruz. Büyük paralar veremeyiz. Biz bunun hesabını vermek durumundayız. Galatasaray'ın bir lirasının boşa gitmesini istemiyoruz. Galatasaray'ın menfaatlerinin dışına çıkacak bir hiçbir şey yapamayız."

"Beşiktaş'tan hiçbir futbolcuya talip değiliz"

Abdurrahim Albayrak, Beşiktaş'tan herhangi bir futbolcuya talip olmadıklarını aktardı.

Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman ile olan görüşmesiyle ilgili yaptığı konuşmaya açıklık getirmek istediğini vurgulayan Albayrak, "Bizim Beşiktaş'tan hiçbir futbolcuya yönelik talebimiz yok. Beşiktaş Kulübü ile eskiden beri götürdüğümüz dostluğu anlatmak istedim. Ancak bazı arkadaşlar Mustafa Pektemek'i istediğimize yönelik şeyler söylüyor. Böyle bir şey söz konusu değil. Öyle bir şey olsa biz paylaşırız. Kesinlikle Beşiktaş'tan hiçbir futbolcuya talip değiliz." değerlendirmesinde bulundu.