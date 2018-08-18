Emre Akbaba, Galatasaray için İstanbul'da

Galatasaray Kulübü'nün anlaşma sağladığı Aytemiz Alanyasporlu futbolcu Emre Akbaba, İstanbul'a geldi.

Türk Hava Yolları'nın tarifeli uçağıyla Antalya'dan Atatürk Havalimanı'na gelen 25 yaşındaki Akbaba'yı, sarı-kırmızılı kulübün yetkilileri ile çok sayıda taraftar karşıladı.

Havalimanında kısa bir açıklama yapan Akbaba, "Galatasaray, çocukluk hayalim. Umarım bu formayı bir an önce giyerim. Taraftarın yaptığı tezahüratlar ve gönderdikleri mesajlar beni çok duygulandırdı. İnşallah onları mahcup etmeyeceğim" dedi.

Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, Emre Akbaba'nın transferi konusunda Alanyaspor Kulübü ile 4 milyon euro karşılığında anlaştıklarını, futbolcuyla da 4 yıllık sözleşme imzalayacaklarını açıklamıştı.