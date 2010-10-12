Emre 2012'de veda edecek!

T24

Tecrübeli futbolcu, golün kendi hatasından olduğunu belirterek, "Benim tuttuğum futbolcu golü attı. Üzerimize düşen görevi ne kadar yaptığımızı sorgulamamız lazım. Yaşımız da ilerledi, artık bazı şeylerin kararını verme zamanı. Kazandığımızın 20'de birini kazanmayan rakipler karşısında bu duruma düşmemeliyiz. Kendi aramızda toplantılar yaptık, demek ki konuşmayla da olmuyor. Herkesten çok özür diliyoruz. Ne kadar iyi oyuncu olduğumuzu böyle maçlarda ispatlamamız gerekiyor. Bu işi irdelemeliyiz ama büyüklerimiz de bu işi irdelemeli" dedi.Milli formaya veda etmek istediğini ifade eden milli futbolcu, "Bu şampiyona sonrası milli takımı bırakmayı çok ciddi şekilde düşünüyorum. Üzerimde çok büyük bir baskı hissetmiyorum. Kimseye ispat edecek birşeyim yok. Hem fiziken hem de ruhen yorgunum. Zamanı geldiğinde herkes bırakmalı. İnşallah EURO 2012'ye gideriz. Ben de güzel bir veda yaparım diye düşünüyorum. Arkadaşlarım ve ailemle görüştükten sonra kesin kararımı vereceğim. Bu düşüncem yaklaşık 2 yıldır var" diye konuştu.