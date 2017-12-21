Emrah Serbes'in soruşturmasını yürüten Savcı terfi etti

İZMİR, (DHA) - İZMİR\'in Torbalı ilçesinde 3 kişinin öldüğü trafik kazasında, bunun bir suç üstlenme olduğunu düşünüp soruşturmayı derinleştirerek yazar Emrah Serbes\'in suçunu itiraf etmesini sağlayan Cumhuriyet Savcısı İsa Özer, hakim ve savcı yetiştiren Adalet Akademisi Başkanlığı\'na \'Koordinatör hakim\' olarak atandı.

İzmir-Aydın Otoyolu\'nda, 22 Eylül tarihinde, 3 kişinin öldüğü sıradan bir kaza gibi kayıtlara geçen olayın suç üstlenme olabileceğini değerlendiren Savcı İsa Özer, elde edilen delilleri inceleyip soruşturmayı genişletti. Bu girişim sonucu gerçek ortaya çıktı, yazar Emrah Serbes\'in suçunu itiraf etmesini sağladı. Tutuklanan ve \'bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne sebep olmak\' suçundan 22.5 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması istenen yazar Emrah Serbes için Cumhuriyet Savcısı İsa Özer, cezasını tamamladıktan sonra da direksiyon başına geçmemesi için 3 yıl boyunca ehliyetinin geri verilmemesini istedi.

Özel üniversiteler, Savcı Özer\'in çözdüğü bu olayı, hukuk okuyan öğrencilerine ders olarak verilmesini istedi.

Torbalı Adliyesi\'nde 3 yıldır görev yapan Savcı İsa Özer, terfi ettirilerek Adalet Akademisi Başkanlığı\'na koordinatör olarak atandı.



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