Emrah Serbes'in neden olduğu kazada ölü sayısı 3'e yükseldi (2)

ÖZÇELİK\'İN CESEDİ İZMİR ADLİ TIP KURUMU MORGU\'NA GÖNDERİLDİ
Yazar ve senarist Emrah Serbes\'in yönetimindeki 34 NT 5005 plakalı otomobilin, geçen 22 Eylül\'de İzmir- Aydın Otoyolu Torbalı Kavşağı yakınlarında İzmir\'den Aydın yönüne giden Ayhan Özçelik (59) yönetimindeki 35 TV 9335 plakalı otomobile arkadan çarpasıyla otomobilin sürücüsü Ayhan Özçelik ve kızı Zeynep Özçelik\'ten sonra (16), eşi Nilgün Özçelik (51) de hayatını kaybetti. Özçelik\'in cansız bedeni, savcının incelemelerinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu Morgu\'na kaldırıldı.
Davut CAN/İZMİR, (DHA)
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