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Emrah Serbes'in neden olduğu kazada ölü sayısı 3'e yükseldi

Davut CAN / İZMİR, (DHA)- YAZAR ve senarist Emrah Serbes'in kendisinin yaptığını itiraf ettiği kazada, diğer otomobilde bulunan Ayhan Özçelik ve kızı Zeynep Özçelik'ten sonra tedavi altında bulunan anne Nilgün Özçelik de yaşamını yitirdi

04 Ekim 2017 02:52

Davut CAN / İZMİR, (DHA)- YAZAR ve senarist Emrah Serbes\'in kendisinin yaptığını itiraf ettiği kazada, diğer otomobilde bulunan Ayhan Özçelik ve kızı Zeynep Özçelik\'ten sonra tedavi altında bulunan anne Nilgün Özçelik de yaşamını yitirdi.
İzmir- Aydın Otoyolu Torbalı Kavşağı yakınlarında 22 Eylül\'de meydana gelen kazada İzmir\'den Aydın yönüne giden Ayhan Özçelik (59) yönetimindeki 35 TV 9335 plakalı otomobile, arkadan gelen ve aracı kullandığı sonradan ortaya çıkan Emrah Serbes\'in kullandığı 34 NT 5005 plakalı otomobil çarptı. Çarpmanın şiddetiyle savrularak taklalar atan otomobilin sürücüsü Ayhan Özçelik ve kızı Zeynep Özçelik\'in (16) hayatı kaybederken, eşi Nilgün Özçelik (51) ise ağır yaralandı.  Ege Üniversitesi Hastanesi\'nde tedavisi sürdürülen Nilgün Özçelik, 10 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti.
Ünlü yazar ve senarist Emrah Serbes (36), kendisine ait olan 34 NT 5005 plakalı Chevrolet Camaro model aracın, kaza sırasında da kendisinin yönetiminde olduğunu itiraf etmişti.

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