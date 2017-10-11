Emrah Serbes'in DNA'sı aracındaki bira kutusundan çıktı

İzmir-Aydın otobanında 22 Eylül'de meydana gelen ve üç kişinin hayatını kaybettiği kazaya karışan sürücü Emrah Serbes ile ilgili İzmir Adli Tıp Kurumu Grup Başkanlığı'nın raporu ortaya çıktı.

Raporda Serbes'ten alınan DNA örneğinin aracında bulunan bira kutusu, su şişesi ve hava yastığından alınan örneklerle uyumlu olduğu belirtildi.

Yazar ve senarist Emrah Serbes, kazada sorumluluğun kendisine ait olduğunu belirten bir mektup yazarak sosyal medyada paylaşmıştı. Serbes ardından İzmir'de savcılığa giderek teslim olmuştu.