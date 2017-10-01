Emrah Serbes'in arkadaşının ifadesini de görüntüler yalanladı

Mehmet CANDAN/İZMİR, (DHA)- İZMİR - Aydın Otoyolu\'ndaki, 59 yaşındaki Ayhan Özçelik ve kızı 16 yaşındaki Zeynep Özçelik\'in yaşamlarını yitirdiği kazaya kendisinin kullandığı aracın neden olduğunu itiraf ederek, teslim olan \'Behzat Ç.\'nin senaristi, yazar Emrah Serbes\'in yanındaki arkadaşı Kenan Doğru\'nun ifadesindeki \"Çarptığımız aracın arka lambaları silikti\" iddiasının gerçek olmadığı ortaya çıktı. Ailenin yola çıkarken güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerinde aracın lambalarının yandığı görülüyor.

İzmir- Aydın Otoyolu Torbalı Kavşağı yakınlarında 22 Eylül\'de meydana gelen kazada İzmir\'den Aydın yönüne giden Ayhan Özçelik yönetimindeki 35 TV 9335 plakalı otomobile, arkadan gelen iddiaya Kenan Doğru\'nun kullandığı 34 NT 5005 plakalı otomobil çarptı. Çarpmanın şiddetiyle savrulan Özçelik\'in kullandığı otomobil taklalar attı. Kazayı gören diğer sürücülerin durumu bildirmesi üzerine gelen sağlık ekipleri, sürücü Ayhan Özçelik ve kızı Zeynep Özçelik\'in hayatını kaybettiğini belirledi. Kazada ağır yaralanan Nilgün Özçelik ise Torbalı Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı. Yolda kalbi duran ve yapılan müdahalelerle hayata döndürülen Nilgün Özçelik, Ege Üniversitesi Hastanesi\'ne sevk edildi. Burada tedaviye alınan ve yoğun bakıma alınan kadının hayati tehlikesinin devam ettiği belirtildi. Kazada yaşamını yitiren baba ve kızının cansız bedenleri, Manisa\'nın Soma İlçesi\'nde toprağa verildi.

Kazadan 6 gün sonra ise \'Behzat Ç.\'nin senaristi, yazar Emrah Serbes, sosyal medya üzerinden kazada sürücünün kendisi olduğunu ve arkadaşı Kenan Doğru\'nun üstlendiğini söyledi. Adliyeye giderek teslim olan Emrah Serbes, tutuklanırken, kazadan sonra tutuklanan Kenan Doğru ise serbest bırakıldı.

Emrah Serbes\'in kazadan hemen sonra alkol testinin yapılmasını ve hastaneye gitmeyi kabul etmemesi üzerine ailenin şüphesi üzerine derinleştirilen soruşturmada Serbes kadar arkadaşı Kenan Doğru\'nun da gerçekleri konuşmadığı ortaya çıktı. Kazayla ilgili ifadesinde \"Çarptığımız aracın arka lambaları silikti\" diyen Doğru\'nun ifadesinin ortaya çıkan görüntülerle gerçeği yansıtmadığı belgelendi. Özçelik\'in ailesinin kazadan önce yola çıkışı oturdukları sitenin güvenlik kameralarınca görüntülendi. Görüntülerde Ayhan Özçelik\'in idaresindeki araç siteden çıkarken frene basıyor ve lamların yandığı açık bir şekilde görülüyor. Özçelik Ailesi\'nin avukatı Burcu Ece Güler, görüntüleri delil olarak mahkemeye vereceklerini belirtti.



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