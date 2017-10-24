Emrah Serbes'in 4 kez alkol tedavisi gördüğüne ilişkin kayıtlar dava dosyasına girdi

22 Eylül'de İzmir-Aydın otobanında kaza yaparak, bir ailenin hayatını kaybetmesine sebep olan Behzat Ç.'nin senaristi, yazar Emrah Serbes'in 4 kez alkol tedavisi gördüğüne ilişkin hastane kayıtları dava dosyasına girdi.

İzmir Torbalı’daki kazada Ayhan Özçelik, eşi Nilgün Özçelik ve 16 yaşındaki kızı Zeynep Özçelik hayatını kaybetti.

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Savcının isteği üzerine Surp Pırgiç Ermeni Hastanesi tarafından gönderilen kayıtlara göre, Serbes iki yılda 4 kez alkol tedavisi gördü. 5 günlük son tedavisini kazadan 1.5 ay önce 2 Ağustos'ta gören Serbes, kazadan bir gün sonra hastanede ‘Akut Stres Bozukluğu’ teşhisiyle tedaviye alındığı bildirildi.

Habertürk'te yer alan habere göre, Serbes’in saat 06.15’te hastaneye geldiği, 1.025 promil alkollü olduğu belirtildi. Kayıtlara göre Serbes hastaneye geldiğinde “Nefes almakta zorlanıyorum, gözümün önünden gitmiyor, kalbim yerinden fırlayacak gibi oluyor” dedi.