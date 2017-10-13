Emrah Serbes'i muayene eden sağlık ekibi alkol kokusu almış

Mehmet CANDAN/İZMİR, (DHA)- İZMİR- Aydın Otoyolu\'nda, arkadan otomobillerine çarptığı Ayhan Özçelik (59), eşi Nilgün Özçelik (51) ve kızı Zeynep Özçelik\'in (16) ölümüne neden olan ve kazadan 6 gün sonra suçunu itiraf ederek teslim olan \'Behzat Ç.\'nin senaristi, yazar Emrah Serbes hakkındaki soruşturma kapsamında, sağlık personeli ifade verdi. Sağlık personeli, olay yerinde Serbes\'in ağzının alkol koktuğunu söyledi.

Özçelik Ailesi\'nden 3 kişinin ölümüne neden olan kaza, 22 Eylül saat 04.30 sıralarında İzmir- Aydın Otoyolu Torbalı Kavşağı yakınlarında meydana geldi. İzmir\'den Aydın yönüne giden Ayhan Özçelik yönetimindeki 35 TV 9335 plakalı otomobile, arkadan gelen 34 NT 5005 plakalı otomobil çarptı. Çarpmanın şiddetiyle savrulan Özçelik\'in kullandığı otomobil taklalar attı. Kazayı gören diğer sürücülerin durumu bildirmesi üzerine gelen sağlık ekipleri, sürücü Ayhan Özçelik ve kızı Zeynep Özçelik’in hayatını kaybettiğini belirledi. Kazada ağır yaralanan Nilgün Özçelik ise tedavi gördüğü hastanede 12 sonra yaşamını yitirdi. Kazada yaşamını yitiren baba, anne ve kızı, Manisa’nın Soma İlçesi’nde son yolculuklarına uğurlandı.

Kazadan 6 gün sonra Emrah Serbes, aracı kullandığını itiraf ederek teslim oldu, ardından tutuklandı. Soruşturmayı sürdüren savcı, kazaya müdahale eden sağlık personelinin de ifadesinin alınmasını istedi. Sağlık görevlileri, Ayrancılar Jandarma Karakolu’nda olay günü yaşananlarla ilgili ifade verdi.

\'ALKOL KOKUSU ALDIM\'

Sağlık personelinden biri, sıkışmalı trafik kazası ihbarıyla olay yerine gittiklerini, kaza yerinde başka bir ambulans daha bulunduğunu ve yaralılara müdahale ettiklerini anlattı. Kazaya karışan siyah araçtaki yaralılarla ilgilendiklerini söyleyen sağlık personeli, \"İsmini olay yerinde öğrendiğim Emrah Serbes isimli şahıs, bizim görevli olduğumuz ambulansa bindi ve kendisini muayene ettim. Emrah isimli şahsı muayene ederken, şahıstan alkol kokusu alıyordum. Bu sırada aracı kimin kullandığını sordum. Bana \'Aracı yanımda bulunan arkadaş kullanıyor\' dedi. Bu sırada olaya karışan diğer araçlardaki hastaların durumunu sordu. Hatta ölen olup olmadığını sordu. Ben de \'Ölen var ama diğer ekip müdahale ediyor\' dedim. Kendisine hastaneye gidip gitmeyeceğini sordum. O da gitmek istemediğini beyan etti\" dedi.

\'160-170 KM HIZLA İLE GİTTİKLERİNİ SÖYLEDİ\'

Kazayla ilgili ifade veren bir başka sağlık görevlisi ise kendisinin sürücü olduğunu söyleyen kişinin Kenan Doğru olduğunu belirterek, \"34 NT 5005 plakalı aracın yanına gittiğimizde 30’lu yaşlarda iki erkek vardı. Şoförün kim olduğunu sorduk. İsminin Kenan olduğunu öğrendiğim kişi \'Benim\' dedi. 160-170 kilometre hızla gittiklerini ve önlerindeki aracı son anda fark ettiklerini söyledi. Yanındaki kişiye sürücünün kim olduğunu sordum. \'Kenan kullanıyor\' dedi. Adının sonradan Emrah Serbes olduğunu öğrendim\" diye konuştu.

\'YARISI DOLU VİSKİ ŞİSESİ VARDI\'

Savcıya ifade verenler arasında bulunan Menderes Otoyol Bakım İşletme Şefliği\'nde çalışan bir görevli de Emrah Serbes’in aracının yakınında içki şisesi olduğunu söyledi. Görevli, \"Olay yerinde ölen kız çocuğunu gördüm. Emrah Serbes’in aracının çekici tarafından çekildiği anda hava aydınlanmıştı. Biz de aracın yanındaydık. Aracın çekici tarafından çekildiği bölgede, aracın altında bir viski şişesinin olduğu ortaya çıktı. Yarısı dolu vaziyetteydi. Aracı çekiciye yükleyen, ismini bilmediğim kurtarıcı olan şahıs viski şesini gördü. Şişeyi eline aldı. Bize, \'Bu şişeyi buldum atıyorum\' dedi. O esnada çevrede polis ekipleri vardı. Ancak kurtarıcının şişeyi polise gösterip göstermediğini görmedim\" dedi.

KAZAYI ÇAYCI HABER VERMİŞ

Kazadan sonra sürücü olduğunu itiraf eden Emrah Serbes, sosyal medyadan paylaştığı mektupta 112 Acil Servis\'i aradıklarını söylemiş, ancak yapılan araştırmada Serbes ve arkadaşının telefonlarından böyle bir çağrının yapılmadığı ortaya çıkmıştı. Yapılan araştırmada ise 112 sağlık ekibini, Torbalı İlçesi\'nde kahvehanede çaycılık yapan bir kişinin aradığı belirlendi. Bu kişinin verdiği ifadede ise kazayı görünce 112\'yi aradığını, ancak havanın karanlık olmasından dolayı siyah aracın sürücüsünün kim olduğunu anlayamadığını söylediği öğrenildi.

GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

Kazadan sonradan sonra Özçelik Ailesi\'nin avukatları, HGS ve OGS kayıtlarının incelenmesi yönünde başvuruda bulunmuştu. Yapılan incelemelerde hem Özçelik Ailesi\'nin hem de Emrah Serbes\'in gişelerden geçiş görüntülerine ulaşıldı. Görüntülerde, Bornova Işıkkent Gişesi\'nden Serbes\'in kullandığı otomobilin saat 04.03.25\'te, Ayhan Özçelik yönetimindeki otomobilin ise aynı gişeden saat 03.59.26\'ta geçiş yaptığı tespit edildi. Özçelik\'in Serbes\'ten 3 dakika 59 saniye önce otomobille gişeden geçtiği belirlendi. Havanın karanlık olması nedeniyle sürücü koltuğundaki kişinin kim olduğu tam olarak görünmezken, kazanın Serbes\'in aracının gişeden geçtikten 8 dakika 47 saniye sonra meydana geldiği anlaşıldı. Kazanın tam oluş zamanı ise araştırılmaya devam ediyor.



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