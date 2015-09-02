Emrah Serbes: Söylediğim sözün arkasındayım çünkü muhatapları çok açıktır

Yazar Emrah Serbes, katıldığı bir TV programında sarf ettiği sözler üzerine, kendisine "Emrah oğlum, aynaya bak, kumu döv!" diye seslenen Feminist Edebiyatçılar Platformu'na cevap verdi. "Söylediğim sözün arkasındayım. Çünkü muhatapları çok açıktır" diyen Serbes, programdaki ifadeleri, "arkadaşı bildiği ama ilk fırsatta arkasından konuşan yazarlar" için kullandığını iddia etti.

Emrah Serbes, 19 Ağustos 2015’te Kanaltürk’te yayınlanan "Bunu Konuşalım" programında, romanını eleştirenlere “Ben ne Elif Şafak’a benzerim, ne de Orhan Pamuk’a benzerim. Eğer beni hırpalarsanız, ben de sizi hırpalarım. Asla arkanızdan konuşmam, asla yazı yazmam, asla polemiğe girmem ama sizi gerçekten hırpalarım. Ondan sonra her aynaya baktıklarında beni hatırlarlar” diye seslenmişti. Feminist Edebiyatçılar Platformu de Emrah Serbes’e yazdıkları açık mektupta “bir yazarın romanları hakkında eleştiri yazanları fiziksel şiddetle tehdit etmesini” eleştirmişti.

Twitter hesabından açıklama yapan Serbes, yanlış anlaşıldığını ve sözlerinin arkasında olduğunu vurguladı. Emrah Serbes’in açıklaması şu şekilde:

“19 Ağustos 2015’te Kanaltürk’te yayımlanan programda 'Beni hırpalarsanız ben de sizi hırpalarım' sözünü, arkadaşım bildiğim ama ilk fırsatta arkamdan konuşan yazarlar için sarf ettim. Video kayıtları açıktır, o sözler 28. dakika ile 32. dakika arasında sarf edilmiştir. Kitaplarımı eleştirenlere, kadınlara, kadın hareketi için mücadele eden feministlere herhangi bir söz etmedim. Söylediğim sözün arkasındayım. Çünkü muhatapları çok açıktır. Bu sözün niçin bu kadar yanlış yorumlandığını anlayabilmiş değilim. Sevgilerimle. Emrah Serbes”