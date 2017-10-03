Emrah Serbes hastaneye alkollü gitmiş, doktora "6 tane sakinleştirici aldım" demiş

İzmir-Aydın otobanındaki bir baba ile kızının ölümüyle sonuçlanan kazayı yaptığını 6 gün sonra itiraf eden Behzat Ç. yazarı Emrah Serbes'in, hastaneye alkollü gittiği öne sürüldü.

Posta gazetesinden Nedim Şener, Serbes'in, doktor kontrolünde yasal sınırın üzerinde bir rakam olan 1.25 promil alkollü çıktığını ve doktora da sakinleştirici ilaç aldığını söylediğini aktardı.

Şener, Serbes'in aynı hastanede daha önce 5 kez alkol tedavisi gördüğünü belirterek, kaza hakkında herhangi bir şey söylemediğini de ifade etti.

Nedim Şener'in haberi şöyle:

Emrah Serbes kaza sonrası İstanbul Sırp Pırgiç Ermeni Hastanesi’nin acil servisine 23 Eylül 06.15’te eniştesiyle gelmiş.

Alkol muayenesinde 1.25 promil alkollü (yasal sınır 0.50) olduğu saptanmış. Doktora, 6 adet sakinleştirici ilaç aldığını söylemiş.

Kaza hakkında bilgi vermemiş. Emrah Serbes aynı hastanede 2015’ten beri 5 kez alkol tedavisi görmüş. Bu arada çekicinin şoförü ifadesinde “Araçta viski şişesi ve bira kutuları vardı” demişti.