Emrah Serbes hâkim karşısına çıktı, ağladı: Kazadan önce değil, sonra alkol aldım

Aydın yolundaki trafik kazasında, Ayhan Özçelik (59), eşi Nilgün Özçelik (51) ve kızı Zeynep Özçelik’in (16) ölümüne neden olan ‘Behzat Ç.’nin senaristi yazar Emrah Serbes, İzmir 8. Ağır Ceza Mahkemesi'nde saat 14.00'te başlayan duruşmada savunma yaptı. Savunması esnasında ağlayan Serbes, kazadan önce alkol almadığını belirterek, "Olay sırasında alkol almadım. Kazadan sonra İstanbul’a hastaneye giderken yolda alkol aldım. Kaza öncesi araçta soğuk kahve içtim" dedi.

İzmir Torbalı'da alkollü olarak kullandığı ve aşırı hız yaptığı otomobiliyle çarptığı araçta 3 kişinin ölümüne neden olduğu gerekçesiyle hakkında 22.5 yıla kadar hapis cezası istenen senarist-yazar Emrah Serbes ilk kez hakim karşısına çıktı. İzmir 8. Ağır Ceza Mahkemesi'nde saat 14.00'te başlayan duruşmada Emrah Serbes savunma yaptı. Aylık gelirini 7 bin lira olarak söyleyen Serbes, savunması esnasında ağladı.

Üzerinde çalıştığı projeyi bitirince tatile çıkmaya karar verdiğini anlatan Serbes "Önce Yalova'ya annemin yanına gitmeye karar verdim. Ancak kendime tuttuğum şoför Kenan Doğru ile Bodrum’a gitmeyi kararlaştırdık. Olay sırasında alkol almadım. Kazadan sonra İstanbul’a hastaneye giderken yolda alkol aldım. Kaza öncesi araçta soğuk kahve içtim. Araçta bulunan viski şişesini Bodrum Gümüşlük'te içmek için aldım" dedi.

Serbes'in avukatı Ayhan Baytekin "Özçelik ailesinin aracı 2001 model ve güvenlik paketi düşük. Tam emin değiliz ama ailenin daha yeni bir aracı varmış. O araçla yola çıksalar, kazada belki de bu kadar ağır şartlar oluşmayacaktı. Ayrıca müvekkilim şımarık bir zengin çocuğu olarak gösterilmeye çalışılıyor. Oysa ki kendisi tamamen bir Anadolu çocuğudur. Yaratılmaya çalışılan algı onun daha fazla ceza almasını sağlamaya yöneliktir. Kendisi, olaya bakan savcı müzekkere yazmadan teslim olmuştur. Olayı sosyal medya hesabından açıklaması tamamen yazar olduğu için okurlarına kendi ağzından söyleme isteğidir. Ölenleri geri getirmek mümkün değil ama mümkün olsa buna bile hazır" dedi. Serbes'in ekonomik anlamda zarar gördüğünü öne süren avukat Baytekin, tutuklu kaldığı süre göz önünde bulundurularak tahliyesine karar verilmesini talep etti. Avukat Baytekin'in sözlerine, kaza kurbanı ailenin geride kalan tek ferdi Ahmet Mert Özçelik ile duruşmayı izleyen diğer akrabaları tepki gösterdi.

Davaya katılma talebi

Kazada tüm aile bireylerini kaybettiği için büyük üzüntü içinde olduğunu söyleyen Ahmet Mert Özçelik de davaya katılma talebinde bulunarak, "Olay günü merak ettiğim için önce babamı aradım. Telefonu açmayınca annemi aradım ve telefonu kapalıydı. Kız kardeşimi aradım, onun da telefonu kapalıydı. Sonra akrabalarım beni arayıp, kazayı söylediler. Babam lise arkadaşlarıyla buluşmak için Bodrum’a gidiyordu. Şikayetçi ve davacıyım" dedi.

Polis memurunun ifadesi

Kazadan sonra olay yerine giden ve tanık olarak dinlenen polis memuru Ceyhan Dayar, "Olay yerine gittiğimizde kaza yapan araçları ve ölen iki kişiyi gördüm. Sürücünün kim olduğunu sorduğumda Kenan Doğru ‘Benim’ dedi. Emrah Serbes de onayladı. Serbes’in alkollü olduğuna dair bir bulguya rastlamadık ancak Kenan Doğru’ya yaptığımız alkol testinde alkol çıkmadı. Yaralı olmadıklarını söyleyip tedaviyi kabul etmediler" diye konuştu.

"Viski şişesini gördüm"

Kaza sonrası Emrah Serbes’e ait aracı olay yerinden otoparka çeken kurtarıcının sürücüsü tanık Serdar Durna ise "Serbes’e ait tellere takılı aracı kaldırdığımızda boş bira kutuları ile viski şişesi buldum. Şişenin boş mu dolu mu olduğunu bilmiyorum" dedi.

"Alkol kokusu aldım"

Kaza yerine giden ambulansta görevli tanık Duygu Saydam, daha önce alkollü şahıslara müdahale ettiği için alkol kokusunu tanıdığını belirterek, "Biz kazaya ikinci ambulans olarak gittik. Biz Emrah Serbes ve Kenan Doğru’ya müdahale ettik. İkisini de ambulansa aldık, boyunluk taktık. Ben alkol kullanmadığım için alkol kokusunu görev yaparken alkollü kişilere müdahale ettiğim için bilirim. Ambulansta alkol kokusu aldım ancak kimden geldiğini bilmiyorum. Sanıkların hareketlerini denetleme imkanım olmadı. Ancak alkol kokusu aldığım kişinin saçları uzundu" dedi.

Özçelik ailesinin avukatları Burcu Ece Güler ve Mustafa Tırtır, sanığın hal ve hareketlerinin, suçtan kurtulmaya yönelik davranışlar olduğunu belirterek, tutukluluk hallerinin devamını talep etti. (DHA)

Ara karar açıklandı

Duruşma savcısı da Emrah Serbes’in tutukluluk halinin devamına karar verilmesini ve diğer sanık Kenan Doğru’nun savunmasının alınması için yazılan talimatın cevabının beklenmesini talep etti.

Mahkeme heyeti, Ahmet Mert Çelik’in davaya katılma talebini kabul etti. Diğer sanık Kenan Doğru’nun savunmasının alınması için yazılan talimatın cevabının beklenmesine ve Emrah Serbes’in tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

İzmir-Aydın Otoyolu'nda 22 Eylül 2017'de Emrah Serbes'in kullandığı otomobil, Torbalı kavşağı yakınlarında 59 yaşındaki Ayhan Özçelik idaresindeki otomobile arkadan çarpmış, sürücü Özçelik ile 16 yaşındaki kızı Zeynep Özçelik olay yerinde, eşi Nilgün Özçelik ise tedavi gördüğü hastanede 12 gün sonra yaşamını yitirmişti. Kazadan sonra otomobili kendisinin kullandığını söyleyen Kenan Doğru tutuklanmış, yaklaşık bir hafta sonra Emrah Serbes'in gerçeği itiraf etmesiyle serbest bırakılmıştı. Emrah Serbes de 28 Eylül'de teslim olduğu adliyede tutuklanmıştı. Savcı hazırladığı iddianamede Serbes hakkında 22.5 yıla kadar hapis cezası istemişti.

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