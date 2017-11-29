Emrah Başsan ve Sinan rotasyonda Tudor'un gözüne girdi

Serhan TÜRK, İstanbul DHA

Galatasaray\'ın ilk onbiri ile yedek kulübesi arasındaki güç farkı tartışılmaya devam ediyor. Sarı Kırmızılı ekibin Ziraat Türkiye Kupası maçında Sivas Belediye karşısında yedek ağırlıklı kadrosu yine akılları karıştırdı. Yedeklerin büyük çoğunluğu teknik direktör İgor Tudor\'un ve maçı izleyen 9 bin taraftarın tepkisini çekti.

Galatasaray\'ın kulübesinin zayıflığı ve devre arasındaki transfer takviyesi görüşü yine ağırlık kazanırken, teknik direktör Tudor, Sivas Belediye maçının sivrilen iki isminin rotasyona girme şansının artığını vurguladı. Sezon başında Galatasaray\'dan ayrılmak isteğiyle gündeme gelen ve bu yüzden taraftarların tepkisini çeken Sinan Gümüş özellikle ikinci yarıda yaptığı 3 asist ve 1 gol ile yıldızlaştı.

Bu sezon ilk kez resmi maçta forma giymesine karşın 2. yarıda oyuna giren başarılı futbolunun yanısıra 1 gol ve 1 asist ile dikkati çeken Emrah Başsan da Tudor\'dan geçer not aldı.

Tolga\'nın sakatlandığı bu dönemde Tudor iki oyuncuya \"Hazır olun\" uyarısında bulundu. Sinan ve Emrah, edinilen bilgiye göre Beşiktaş maçının 21 kişilik kadrosunda yer alacak. Galatasaray taraftarının hala tepkili olduğu Sinan\'ın, taraftarlarla arasındaki gerginlik dünkü maçla azalırken, geçen yıl Fortuna Sittard\'da harika frikik golleri atan Emrah Başsan\'ın forma bulma şansı da arttı.

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