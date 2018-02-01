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Spor

Emrah Başsan Portekiz'de kurtarıcı olarak karşılandı!

İSTANBUL,(DHA) - GALATASARAYLI Emrah Başsan transferin son saatlerinde, Portekiz'in Vitoria Setubal kulübüne transfer olurken çok ilginç gelişmeler yaşandı

01 Şubat 2018 13:01

İSTANBUL,(DHA) - GALATASARAYLI Emrah Başsan transferin son saatlerinde, Portekiz\'in Vitoria Setubal kulübüne transfer olurken çok ilginç gelişmeler yaşandı. Sarı-kırmızılı kulüpte Fatih Terim\'in kadroda düşünmediği Emrah Başsan, 1,5 yıl daha sözleşmesi olduğu için, sadece antrenmanlara çıkarak parasını alabilirdi. Emrah Başsan önümüzdeki yıl alacağı olan 500 bin Euro\'yu sildi ve bu sezonun ilk devresinden olan alacağını da bir kısmından fedekarlık ederek, Portekiz Ligi\'ne kanat açtı. 
Emrah Başsan cephesinde bu gelişmeler olurken, Portekiz kulübünde ise transferi için gerilimli saatler yaşandı. Çünkü Setubal Teknik Direktörü Jose Couceiro, Emrah Başsan\'ın takımında çok istiyordu. Kanat oyuncusu olmasına rağmen gole yakın olması ve etkili frikikleri yüzünden başkan Victor Hugo Valente\'den Türk oyuncunun transferinin bir an önce bitirilmesini talep ediyordu. Ancak işin transferin son gününe kalması Portekiz kulübünde heyacan yarattı. Emrah dün sabah erken saatte menajeri Netdet Ergezen ile Lizbon\'a uçtu ve transfer işlemlerini gerçekleşmesi ile teknik direktör Jose Couceiro rahat bir nefes aldı. Çünkü Vitoria Setubal Portekiz Ligi\'nde ligde kalma mücadelesi veriyor. Emrah Başsan geçen yılda Hollanda 2\'nci Ligi\'nde Fortuna Sittard\'da kiralık oynamış ve attığı gollerle Sittard\'ın ligde kalmasında önemli pay sahibi olmuştu. 
Bu arada Emrah Başsan transferi Galatasaraylı taraftarlar arasında da büyük yankı buldu. Sarı-kırmızılı taraftarlar, oynamadan parasını almak yerine, oynamak için Portekiz\'e giden Emrah Başsan\'a takdilerini sundular. 

(FOTOĞRAFLI)

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