Emrah Apartmanı'nın hikâyesi: Erzincan depreminde ölen torununun ismini Bayraklı'da yaptığı binaya vermişti

Müteahhit Hayati Uzun 1992’de Erzincan’da meydana gelen depremde torunu Emrah’ı kaybetti. Aile İzmir’e yerleşti. Hayati Uzun Bayraklı’da inşa ettiği apartmana depremde ölen torununun ismini verdi. Ancak İzmir depreminde ilk yıkılan binalardan biri Emrah Apartmanı’ydı. Hayati Uzun’un iki torunu ve gelini, enkaz altında hayatını kaybetti.

Hürriyet'ten Emre Eser'in haberine göre, İzmir depreminde en fazla zarar gören iki binadan Emrah Apartmanı ile Rızabey Apartmanı'nın depreme karşı güçlendirildikleri öğrenildi. Binaların bulunduğu bölgenin ise geçmişte patates ve pancar tarlası olduğu belirtildi. İki apartmanın sakinlerine göre, Emrah Apartmanı 10 yıl önce, Rızabey ise 4 yıl önce büyük bir onarımla depreme karşı yeniden güçlendirilmiş. Ancak bu güçlendirmeler İzmir’i vuran deprem sonrasında ayakta kalmaları için yeterli olmamış.

Emrah Apartmanı’nı yapan müteahhit Hayati Uzun, 1992 yılında meydana gelen Erzincan depreminde torunu Emrah’ı kaybediyor. Bu olay üzerine İzmir Bayraklı’ya gelip onun adını yaşatmak için, 1993’te 2 blok ve 28 daireden oluşan bir apartman inşa ediyor. Buraya ‘Emrah Apartmanı’ ismini veriyor. Kendisi de yıllarca bu binada yöneticilik yapıyor ve komşularının anlattığına göre daha sonra Didim’e yerleşiyor.

Çocukları ve torunları hayatını kaybetti

Müteahhit Hayati Uzun, Emrah Apartmanı’ndan ayrılsa da oğlu Bora Uzun ve ailesi yaşamaya devam ediyor. Ancak deprem Uzun ailesinin yakasını İzmir’de de bırakmıyor. Önceki gün gerçekleşen depremde Hayati Uzun, Erzincan depreminde kaybettiği torununun adını yaşatmak için yaptığı binada gelini Rabia Uzun’u, kendisi ile aynı adı taşıyan 17 yaşındaki torunu Hayati Uzun’u ve diğer torununu kaybediyor. Kendisi gibi müteahhit olan oğlu Bora ise enkazdan ağır yaralı olarak kurtarılıp hastaneye kaldırılıyor.