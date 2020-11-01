Emrah Apartmanı'ndan 32 saat sonra çıkarılan kedi sahiplenildi

İzmir depreminde kayıp 21 kişiyi arama kurtarma çalışmalarının devam edildiği Emrah Apartmanı'nın enkazından sağ çıkartılan kedi, 32 saat sonra kurtarılan ilk canlı oldu.

İzmir'de meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremin ardından en büyük yıkımın yaşandığı binalardan birisi olan Bayraklı ilçesi Mansuroğlu Mahallesi 283/15 Sokak'taki Emrah Apartmanı'nın enkazında arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

Depremin meydana geldiği ilk anda sağ olarak kurtarılan 19 kişinin ardından geçen 32 saatte ölü veya sağ kimseye ulaşılamazken, aileleri tarafından kayıp ihbarında bulunulan 21 kişiyi arama kurtarma çalışmaları aralıksız olarak sürdürülüyor.

Emrah Apartmanı'nın toprak yığınına dönen enkazından umut verici ilk haber dakikalar önce geldi. İtfaiye ekipleri tarafından en kazdan çıkartılan British ırkı ev kedisi, binadan 32 saat sonra çıkartılan ilk canlı oldu.

Korkudan tir tir titreyen ve enkazdan çıkmak için çabalarken tüm tırnakları kopan kedinin yaraları serumla temizlendi. Bir battaniyeye sarılan kedi, yıkılan binanın karşısında oturan bir komşu tarafından sahiplenildi.

Kedinin sahiplerine henüz ulaşılamadığını ifade eden komşu, kediyi veterinere götürerek tedavisini yaptıracağını belirtti.