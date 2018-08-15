Empire State İmalat Endeksi Ağustos'ta 25.6'ya yükseldi

Hilal Sarı / İstanbul, 15 Ağustos (DHA) - New York eyaleti ABD Merkez Bankası (NewYork Fed) tarafından yapılan Empire State İmalat Anketi ile oluşturulan Empire State İmalat Endeksi, Temmuz’da üç puan artışla 25.6 düzeyine yükseldi.

NewYork Fed tarafından yapılan açıklamaya göre;

“Genel iş koşulları endeksi üç puan artışla 25.6’ya yükseldi.

“Katılımcıların yüzde 42’si iş koşullarının iyileştiğini söylerken, yüzde 16’sı koşulların kötüleştiğini söyledi.

“Yeni siparişler endeksi Temmuz’daki 18.2 düzeyinden Ağustos’ta 17.1’e geriledi.

“Sevkiyat endeksi Temmuz’da 14.6 düzeyindeyken Ağustos’ta 25.7’ye yükseldi.

“Yerine getirilmemiş siparişler gösterge endeksi değişmeyerek 11.1 düzeyinde gerçekleşti.

“Sevkiyat süreleri endeksi Temmuz’daki 6.0 düzeyinden Ağustos’ta 10.4 düzeyine yükseldi.

“Stoklar Temmuz’da -4.3 düzeyindeyken Ağustos’ta 0.0 düzeyine yükseldi.

“Ödenen ücretler 42.7 düzeyinden Ağustos’ta 45.2 düzeyine yükseldi.

“Alınan ücretler 22.2 düzeyinden 20.0 düzeyine geriledi.

“İstihdam edilen kişi sayısı endeksi Temmuz’da 17.2 düzeyindeyken Ağustos’ta 13.1’e geriledi.

“Ortalama haftalık çalışma saati endeksi Temmuz’da 5.6 düzeyindeyken Ağustos’ta 8.9 düzeyine yükseldi.”